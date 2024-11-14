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史上最老的大三元製造機！　快40歲詹皇連3戰拿大三元

記者杜奕君／綜合報導

即便12月底就要正式滿「40歲」，本季完成史無前例父子同場上陣的洛杉磯湖人天王球星詹姆斯(LeBron James)，近期再度用火燙表現證明自己仍是NBA頂尖球星代表。14日對上曼菲斯灰熊之戰，詹姆斯全場繳出35分、12籃板、13助攻，不僅生涯第40次拿下30分以上大三元，更寫下連3戰大三元表現，成為史上最老能達成此表現球員。

紫金軍團今日在自家主場迎戰傷兵問題嚴重的灰熊，此戰湖人主力陣容到齊，但灰熊靠著主戰長人小傑克森(Jaren Jackson Jr.)領軍，前3節打完還以96比91取得領先。

不過詹皇末節開始大發神威，連續爆扣加上扮演攻勢發動機，加上「一眉」戴維斯(Anthony Davis)禁區發威，湖人最終以128比123逆轉收下勝利。

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此戰詹姆斯全場22投13攻，攻下35分、12籃板、13助攻，連3戰完成大三元數據，也成為聯盟史上達成連3戰大三元紀錄的最老球員，另外戴維斯貢獻21分、14籃板、3阻攻，「鄉村曼巴」里夫斯(Austin Reaves)18分、6助攻。

遭逆轉吞敗的灰熊方面，小傑克森轟下全隊最高29分外帶7籃板，灰熊此戰全隊共有7人得分達雙位數，但關鍵時刻無法阻止詹皇發威，也無緣攻破湖人主場。

▲詹皇又破紀錄，成為史上最老完成連3戰大三元球員。（圖／路透）

▲詹皇又破紀錄，成為史上最老完成連3戰大三元球員。（圖／路透）

關鍵字： 詹姆斯詹皇NBA湖人LeBron James

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