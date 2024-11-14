恐怖字母哥狂轟NBA本季新高59分　還寫史無前例神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

密爾瓦基公鹿開季戰績低迷，陣中王牌球星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)14日在主場迎戰底特律活塞來犯，總算一吐怨氣。安戴托昆波全場34投21中，外加17罰16中的強勢表現，狂轟本季聯盟新高59分外帶14籃板、7助攻、2抄截、3阻攻，除了領軍公鹿以127比120贏球，字母哥也寫下自ABA與NBA合併以來，生涯第10度單場至少「50分+10籃板」的恐怖數據。

此戰賽前，公鹿僅打出3勝8敗的慘澹表現，在東區排名僅優於華盛頓巫師、費城七六人以及多倫多暴龍。

但今日對上活塞，安戴托昆波展現一哥霸氣，全場燃燒出賽多達43分38秒，猛砍本季至今聯盟單場新高的59分外帶17籃板、7助攻、2抄截、3阻攻，也幫助公鹿在延長賽苦戰後，以7分之差驚險擊退活塞。

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根據數據統計，這也是安戴托昆波生涯(包含季後賽)第10次單場至少拿下「50分+10籃板」，也是自1976-77賽季ABA和NBA正式合併以來，寫下最多次這項紀錄的球員。在整個籃球史上，也僅次於張伯倫(Wilt Chamberlain)的122次以及貝勒(Elgin Baylor)的17次。

▲公鹿安戴托昆波單場狂砍59分，還創造NBA神紀錄。（圖／路透）