史上第4年輕砍「單場50分」　溫班亞瑪還用三分球追平柯瑞神紀錄

▲馬刺溫班亞瑪成為NBA史上第4年輕能拿下單場50分好手。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

聖安東尼奧馬刺超級新星溫班亞瑪(Victor Wembanyama)14日在對上華盛頓巫師之戰，單場砍進8顆三分球轟下50分，成為NBA史上第4年輕(20歲又314天)完成單場50分紀錄好手。身高達221公分的溫班亞瑪還追平金州勇士「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)，成為聯盟史上第3位，能連續3場都至少投進6顆三分球好手。

溫班亞瑪今日打出生涯至今代表作，面對巫師一役全場狂轟50分、6籃板、2助攻、3阻攻，也幫助黑衫軍以139比130撂倒對手巫師。

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此戰轟下單場50分，也讓溫班亞瑪以20歲又314天的年紀，成為聯盟史上第4年輕，能寫下單場50分壯舉的年輕好手。

過去能拿下單場50分選手中，年齡最小的球員依序為詹寧斯(Brandon Jennings)的20歲又52天，詹姆斯(LeBron James)的20歲又80天，以及布克(Devin Booker)的20歲又145天。

另外，溫班亞瑪也成為繼柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)以及楊恩(Trae Young)之後，史上第4位能夠連續3戰都至少投進6顆三分球好手。

更難能可貴的是，上述前3人都是主打後衛或小前鋒，而溫班亞瑪則是不折不扣的221公分中鋒，但仍能有這樣的出色外線能力，也讓他無窮的潛能與未來性再次得到印證。

▲身高221公分的溫班亞瑪，還用三分球追平咖哩大神柯瑞神紀錄。（圖／路透）