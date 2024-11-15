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好慘！獨行俠連西區爐主都打不過　爵士柯林斯致勝灌籃砍28分領勝

記者杜奕君／綜合報導

近期苦吞3連敗的達拉斯獨行俠，今日作客踢館西區爐主猶他爵士主場，開季前10戰狂輸8場的爵士，第3節一度取得雙位數領先，雖然末節決勝期獨行俠逼平戰局，但爵士柯林斯(John Collins)終場前6.4秒致勝扣籃得手，全場猛砍28分、9籃板、3助攻、2抄截，幫助爵士最終115比113贏球，讓獨行俠吞下難堪4連敗。

獨行俠最近遭遇嚴峻傷兵問題，明星控衛厄文(Kyrie Irving)因為右肩傷勢，此戰也無法上陣，僅能靠著「籃球金童」唐西奇(Luka Doncic)領軍衝刺，首節靠著他以及頂上先發的葛萊姆斯(Quentin Grimes)分別拿下8分進帳，首節打完獨行俠以28比27微幅領先。

但爵士靠著主戰長人柯林斯領軍，一路緊咬比分不放，上半場打完獨行俠以64比61壓制爵士。

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不過爵士在第3節開局就打出一波14比9攻勢，逆轉取得75比73領先，隨後爵士「芬蘭司機」馬卡南持續飆分，爵士單節打出38比21猛烈攻勢，逆轉取得14分大幅超前。

末節獨行俠開局板凳戰力群起發揮，打出18比7反擊，終場前4分14秒馬歇爾(Naji Marshall)上籃得手，獨行俠追到僅剩3分落後，也逼使爵士急喊暫停。

隨後雙方持續拉鋸，湯普森(Klay Thompson)終場前27.4秒飆進關鍵三分彈，將比數扳成113比113，但爵士下一波進攻由克拉克森送出妙傳，讓柯林斯禁區爆扣得手，拿下致勝關鍵兩分。隨後獨行俠馬歇爾嘗試逆轉三分彈未能命中，爵士最終就以兩分之差險勝。

爵士此戰6人得分達雙位數，柯林斯砍下全隊最高28分外帶9籃板、3助攻、2抄截，克拉克森20分、4籃板、4助攻。

至於吞下4連敗的獨行俠方面，唐西奇狂轟37分、7籃板、9助攻，依舊無法拯救球隊連敗命運，湯普森拿下17分，馬歇爾替補也貢獻19分、4助攻、3抄截。

▲爵士柯林斯致勝爆扣，主場贏球還賞給獨行俠4連敗。（圖／路透）

▲爵士柯林斯致勝爆扣，主場贏球還賞給獨行俠4連敗。（圖／路透）

關鍵字： NBA爵士柯林斯獨行俠唐西奇湯普森John CollinsLuka Doncic

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