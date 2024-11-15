「YINGcredible」！　戴資穎傳奇致敬商品登場

▲YINGcredible，戴資穎傳奇致敬商品15日登場。（圖／VICTOR提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

在羽球愛好者心中，「小戴」戴資穎已是羽球的代名詞。長期穩居世界頂尖之 列，32 座大賽冠軍、214 周球后在位的歷史紀錄，無一不彰顯她在羽壇的傳奇 地位。獨特且極具觀賞性的打法更是為女單帶來全新面貌。戴資穎之於羽壇， 宛如鑽石般閃耀著耀眼光芒。

戴資穎的羽球生涯橫跨逾十年，留下無數經典瞬間，她的心理素質與堅毅信 念，以及場上場下一貫的謙遜風範，成為無數年輕選手的榜樣。一代傳奇球后 即將揮別賽場之際，VICTOR 特別推出「YINGcredible - 戴資穎致敬系列」，致 敬戴資穎的非凡成就與精神。

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「YINGcredible - 戴資穎致敬系列」採用鑽石切割紋理為設計主題，以致敬小 戴羽球場上無可取代的輝煌成就。系列色系沿用小戴裝備的經典白色，並融入 高辨識度的綠松色，象徵她與眾不同、耀眼奪目的個人風格。

TK-TTY Ultima 以承襲經典為概念，外觀融合戴資穎前兩代戰拍元素，流線型線 條與幾何色塊碰撞出奪目光彩。採用小戴慣用的攻擊型球拍設計，並全新導入 合金碳纖維與鞭擊增益系統 3.0 中管，進攻威力再升級，擊球落點更精準，為 追求高效進攻表現的羽球愛好者所打造。

P9200TTY NLite 以小戴長期指定戰靴 P9200TTY 為基礎，融入 VICTOR 最新 NitroLite 超臨界氮氣發泡中底科技，集柔韌、包覆、回彈及穩定性於一體。鞋 盒內蓋印有小戴獻給球迷的話語，「很幸運，，來來有有過會有有麼多的的 們，追著很的比賽到世界各地，為很加油，希望麼些比賽能陪伴 們，帶 們 走會低潮及面對挑戰的力量和勇氣。比賽總有結束的一天，但戴資穎的精神永 遠不有」。

「YINGcredible - 戴資穎致敬系列」推出羽球拍、羽球鞋、包款、賽服、休閒 服等商品，無論場上場下，都能帶著小戴的精神勇敢迎接挑戰。此系列不僅是 對戴資穎輝煌成就的致敬，更激勵新生代選手和，動愛好者來中汲取力量，在 ，動的舞台上追逐夢過，挑戰自很。