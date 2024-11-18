NBA新大三元製造機是他！　活塞康寧漢本季第4度大三元宰巫師

記者杜奕君／綜合報導

底特律活塞一哥康寧漢(Cade Cunningham)開季至今持續打出火燙表現，18日客場挑戰華盛頓巫師之役，康寧漢全場繳出21分、10籃板、10助攻、5抄截，完成本季個人第4次大三元，加上後場搭檔艾維(Jaden Ivey)猛砍全場最高28分外帶4籃板、8助攻，活塞最終124比104大勝巫師，目前戰績已經爬上東區第5位。

上季曾寫下「28連敗」慘澹表現的活塞，本賽季開打後整體表現明顯提升，後場雙衛康寧漢與艾維整體表現亮眼，也帶動全隊持續打出佳作，特別是身為2021年NBA「選秀狀元」的康寧漢，終於打出外界期待的強勢表現，先前甚至一度寫下連3戰繳出大三元的全能表現。

今日客場踢館巫師，活塞在康寧漢與艾維攜手出擊下，上半場活塞就建立12分大幅領先，但巫師下半場靠著球隊一哥普爾(Jordan Poole)外線火力嘗試追分，不過活塞艾維關鍵時刻上演飆分秀，加上康寧漢攻守串聯全隊，最終活塞就以20分的大幅差距奪下2連勝。

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活塞此戰以艾維拿下28分最高，他另有4籃板、8助攻，康寧漢21分、10籃板、10助攻、5抄截，完成本季個人第4次，也是生涯第6次大三元。

巫師方面，普爾拿下全隊最高22分、5助攻，庫茲馬(Kyle Kuzma)此戰同樣繳出22分外帶6籃板。

值得一提的是，康寧漢本季繳出4次大三元，目前在全聯盟排名第3位，僅次於6次的約基奇(Nikola Jokic)以及5次的詹姆斯(LeBron James)，儼然成為聯盟新大三元製造機代表人物。

另外，康寧漢生涯累積6次大三元，也正式超越活塞「微笑刺客」湯瑪斯(Isiah Thomas)，排名隊史第2位。

▲活塞康寧漢完成本季第4次大三元，目前率隊排名站上東區第5位。（圖／路透）