楊敬敏和林書緯、洪志善開「三秒燒肉」　強調還沒退休

▲楊敬敏不打球，改開「三秒燒肉」。（圖／三秒燒肉提供）

記者杜奕君／綜合報導

職籃球星楊敬敏與洪志善、林書緯合開的燒肉店「三秒燒肉」，在新莊中正路盛大開幕！這是一間三位球星對於美食愛好，結合對體育的熱愛，所開幕的燒肉店，店內除了招牌菜「三秒盅」等美味，還會在展區輪流展示台灣運動員簽名文物，11月14日正式開幕，與球迷一起為台灣加油！

楊敬敏表示，在一年前就開始討論合開餐飲的想法，與擁有豐富餐飲經驗的隊友洪志善討論過，而林書緯也是因為知道洪志善過去在餐飲業的成功，答應一起加入，而三人在球圈也對美食特別的講究，因此一拍即合。不過對於現在當老闆，林書緯笑稱，「還是真的很不習慣當老闆，因為自己的個性很不好意思請人去做事情。」

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「三秒燒肉」是一間主打在地的運動主題燒肉店，由於三位老闆在體育界的成功，不少其他領域的台灣運動員力挺，目前店內陳列展示，中華職棒傳奇球星王建民、林智勝、周思齊等簽名球具。

楊敬敏表示，「由於棒球12強賽事期間，因此展示棒球相關文物，之後會隨著運動賽事，來進行不同領域運動員的用具陳列，讓球迷好好期待。」



先前試營運期間，就有許多新北國王籃球隊球員前來用餐，他們最力推的除了招牌菜，使用海膽、生食級干貝、鮭魚卵、魚子醬、蟹膏的「三秒盅」，一次補充滿滿海鮮元氣，還有醬燒橫隔膜、墨魚香腸。除了食材的講究，三位老闆也對於調料非常堅持，選用燒肉淡醬、柚子胡椒，昆布鹽、干碟與蔥鹽，每一種醬料都是三位老闆親自試菜跟調配出來的，林書緯就對蔥鹽相當驕傲。