快訊／正面回應籃協！　體育署長鄭世忠稱中華男籃第2歸化沒絕望

▲體育署長鄭世忠強調，中華男籃尋找第2歸化球員還沒絕望。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

目前正全力備戰2025亞洲盃男籃資格賽第2階段的中華男籃，15日包括TPBL職籃會長莊瑞雄、體育署長鄭世忠都親自到場，為辛苦備戰的國手們加油打氣。針對日前中華籃協副秘書長張承中表達對於男籃現階段毫無歸化球員政策的狀況，鄭世忠強調，「內政部真的很幫忙中華男籃，可能細節協會還不清楚，但第2名歸化球員絕對仍有機會。」

日前籃協副秘書長公開向媒體表示，「台灣在歸化球員上毫無政策，導致球迷期待的第2名歸化球員，我不知道怎麼談，有責任跟義務的人，沒有資源跟權力，不知道第2歸化在哪裡，我們到底要不要。」

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對此，今日包括TPBL職籃會長莊瑞雄以及體育署長鄭世忠，都提出明確看法，鄭世忠強調，「移民政策有其特殊性，我們一直都和內政部討論、交涉，針對此次高柏鎧歸化，內政部也真的很幫忙了，可能細節部分籃協不清楚，我們會持續溝通。」

「至於第2名歸化球員，還是要以國家整體來看，包括主、客觀的細節部分，但目前絕對還是有希望，也期盼球迷持續為中華男籃加油。」

莊瑞雄則表示，「歸化是籃協的業務，為了國家隊戰力增強，我們當然盡力促成，要罵體育署也不對，因為法規確實就擺在那裡，主要也希望透過職籃將歸化人才庫放大，第2名歸化球員當然不會絕望，我們仍在持續努力中。」

▲中華男籃新任歸化球員高柏鎧，此次將出征亞洲盃資格賽第2階段。（圖／記者杜奕君攝）