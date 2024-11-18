狂到不行！騎士飆出開季完美15勝0敗　NBA史上第4隊達成壯舉

記者杜奕君／綜合報導

NBA開季至今最狂，繳出「15勝0敗」的克里夫蘭騎士，18日即便陣中王牌球星「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)輪休，但頂替先發的奇兵傑隆(Ty Jerome)繳出生涯最佳的24分外帶8助攻，加上明星主控賈蘭德(Darius Garland)穩定繳出全隊最高25分、12助攻，騎士在主場以128比114輕取黃蜂，也成為NBA史上第4支拿下開季15連勝球隊。

騎士今日主場迎戰黃蜂，球隊一哥米歇爾進行輪休，改由傑隆本季首度擔綱先發，但這位27歲的中生代後衛把握機會，上半場就獨拿13分，成為球隊半場打完領先13分的關鍵人物。

但黃蜂第3節開始反撲，「球3弟」博爾(LaMelo Ball)領軍追分步步逼近，加上布里吉斯(Miles Bridges)也有攻守全面貢獻，黃蜂3節打完追到89比92，眼看騎士開季不敗金身是岌岌可危。

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所幸末節傑隆再度挺身而出，關鍵時刻飆進致勝三分彈，澆熄黃蜂反撲氣燄，最終騎士就以14分之差贏球，喜迎開季15連勝。

此戰騎士以賈蘭德砍下25分、5籃板、12助攻最佳，傑隆扮演奇兵貢獻生涯代表作拿下24分、8助攻，艾倫(Jarrett Allen)25分、11籃板成為內線最佳屏障。

黃蜂方面，博爾砍下全場最高31分外帶12助攻，布里吉斯19分、8籃板、8助攻，但球隊仍苦吞近4戰內第3敗。

▲騎士傑隆本季首度先發繳出24分8助攻，幫助騎士喜迎開季15連勝。（圖／路透）