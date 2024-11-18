交易是對的！藍道飆出轉戰灰狼代表作　致勝三分彈絕殺太陽

記者杜奕君／綜合報導

雖然季前驚天交易轉戰明尼蘇達灰狼後飽受質疑，藍道(Julius Randle)18日用強勢表現證明自己的明星級水準依舊，在對上鳳凰城太陽之戰，藍道飆進致勝三分彈，全場轟下35分、4籃板、7助攻警採表現，幫助灰狼以120比117主場擊敗太陽，喜迎近期2連勝。

灰狼今日在主場迎戰強敵太陽，此戰開賽太陽就靠著「奪命書生」布克(Devin Booker)頻頻飆分，上半場就一度建立16分領先優勢，不過灰狼方面也靠著藍道以及「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)攜手，半場打完追到10分落後。

下半場開打後，太陽持續靠著布克攻臣掠地，但終場前46.4秒艾德華茲關鍵兩罰俱中，將比分逼成117平局面，隨後太陽連續3波出手都未能命中，留給灰狼最後2.7秒部署關鍵一擊。

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隨後灰狼暫停後，由藍道執行最後關鍵三分彈出手，他在弧頂果斷出手命中完成絕殺，最終幫助灰狼以3分逆轉力克強敵太陽。

灰狼全場以藍道砍下加盟灰狼後單場新高35分，另有4籃板、7助攻表現最佳，艾德華茲24分、4籃板、6助攻。

太陽方面，此戰在杜蘭特(Kevin Durant)、畢爾(Bradley Beal)雙雙休兵下，布克獨挑大梁砍下全場最高44分、6籃板、7助攻，主控瓊斯(Tyus Jones)則有13分、5籃板、11助攻。

▲灰狼藍道飆進絕殺三分彈氣走太陽 。（圖／路透）