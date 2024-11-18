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天才控衛入選中華男籃夢幻隊　游艾喆盼向偶像陳盈駿取經

▲旅日天才控衛游艾喆，此次也入選中華男籃。（圖／記者杜奕君攝）

▲旅日天才控衛游艾喆，此次也入選中華男籃。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

備戰2025亞洲盃男籃資格賽第2階段，包括11月21日主場對香港、25日客場交手紐西蘭兩場賽事，中華男籃此次組成近年來難得一見的黃金夢幻陣容，其中年僅22歲，備受期待的旅日控衛游艾喆，也成為此次陣中年紀最輕的學弟。游艾喆透露，「自己非常期待和學長陳盈駿首度同隊合作，訓練時也會特別觀察他的打法，希望能有好的交流。」

幫助政大締造UBA冠軍4連霸後，游艾喆畢業選擇旅日投入B.League日本職籃滋賀湖泊隊，日前在日本職籃賽場也展現出色天份，曾有單場拿下20分、4助攻的亮眼表現。

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談到旅日生涯，游艾喆笑說，「語言對我來說，應該是最大考驗，在球隊還可以用英文溝通，平時日常生活若是在只會講日文的店家就會稍微辛苦一點，可能只能比手劃腳或是用簡單日語來溝通。」

不過游艾喆也透露，「面對日本後衛，他們除了外線把握度很高，甚至很勇於身體對抗，這點我還要去突破與學習，但在球隊教練和隊友都相信也鼓勵我多進攻，可能過去大家對我的印象都是傳球優於進攻，我也希望能在職業賽場展現另一種面向。」

此次來到中華男籃，游艾喆是陣中15名國手最年輕的一員，對此他則強調，「學長們都很有經驗，也很願意跟我分享觀念，特別是首次和陳盈駿學長合作，可以向他討教是一件很棒的事。因為我們打得是同一個位置，訓練時我都會觀察他的動作與處理球，希望能夠讓自己更進步。」

▲旅日天才控衛游艾喆，此次也入選中華男籃。（圖／記者杜奕君攝）

▲游艾喆認為日本職籃後衛都勇於身體對抗，很值得自己學習。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 中華男籃游艾喆陳盈駿中華隊亞洲盃男籃資格賽

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