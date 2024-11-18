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「雷霆殺手」又來了！　華盛頓轟27分、生涯新高17籃板強勢奪勝

記者杜奕君／綜合報導

開季表現勢如破竹的奧克拉荷馬雷霆，18日在自家主場迎戰達拉斯獨行俠來訪，此戰獨行俠「籃球金童」唐西奇(Luka Doncic)因為膝蓋傷勢休兵，不料獨行俠卻有每次對決雷霆都表現亮眼的華盛頓(P.J. Washington Jr.)殺出，他全場轟下27分，還抓下生涯新高17籃板，精彩表現再次扮演「雷霆殺手」，幫助獨行俠121比119勝出，喜迎2連勝。

上季奪下西冠並直闖年度總冠軍賽，獨行俠開季至今表現起伏不定，反觀上季在西區準決賽遭獨行俠淘汰的雷霆，此戰賽前打出11勝2敗，排名高居西區例行賽龍頭。

此戰獨行俠頭號球星唐西奇因膝蓋挫傷缺陣，但獨行俠開賽就團隊火力全開，華盛頓與明星控衛厄文(Kyrie Irving)內外連線，雷霆半場打完以66比58取得領先。

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下半場雷霆靠著一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)帶頭追分，一度逼近到僅剩兩分落後，但最後關頭獨行俠穩住陣腳，厄文與華盛頓聯手穩住軍心，最終就以兩分險勝。

此戰獨行俠華盛頓再度扮演「雷霆殺手」，全場砍下27分，還抓下生涯新高17籃板，至於厄文則是23分、6助攻。

華盛頓賽後霸氣表示，「我喜歡在這座球場打球，當然也喜歡擊敗雷霆！」

苦吞本季第3敗的雷霆方面，吉爾吉斯-亞歷山大狂轟全場最高36分外帶8助攻、2抄截、2阻攻，威廉斯(Jalen Williams)也貢獻27分、5籃板、5助攻，但近期一波3連勝仍遭雷霆終止。

▲獨行俠華盛頓。（圖／路透）

▲獨行俠華盛頓砍下27分、17籃板，扮演雷霆殺手。（圖／路透）

關鍵字： NBA獨行俠雷霆華盛頓吉爾吉斯-亞歷山大P.J. Washington Jr.

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