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楓葉國砍將是他！　巴瑞特狂飆本季新高39分終止暴龍7連敗

記者杜奕君／綜合報導

近況奇慘無比，苦吞7連敗的多倫多暴龍，19日在主場迎戰印第安那溜馬打出一場久違的漂亮勝仗！靠著當家砍將巴瑞特(RJ Barrett)狂轟本季個人新高39分外帶9籃板、5助攻，加上主戰中鋒波圖爾(Jakob Poeltl)以超過7成命中率轟下30分、15籃板、2抄截、2阻攻，暴龍最終130比119大勝，順利終止7連敗也拿下本季第3勝。

此戰賽前僅有2勝12敗的低迷戰績，暴龍今日迎戰溜馬來訪，上半場團隊就打出亮眼開局，在巴瑞特以及波圖爾超高命中率加持下，半場打完暴龍已經手握69比57的雙位數領先。

下半場開打後，溜馬整體狀態回神，包括西亞卡姆(Pascal Siakam)以及馬瑟林(Bennedict Mathurin)都扛起追分重任，但此戰巴瑞特以高達61.9％的命中率，轟得本季個人單場新高39分外帶9籃板、5助攻，波圖爾更是18投13中，超過7成的超高命中率砍下30分、15籃板、2抄截、2阻攻，成功率領楓葉軍團捍衛主場勝利。

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暴龍贏球後順利終止近期7連敗，目前3勝11敗的成績也暫時擺脫聯盟墊底，將「爐主」讓給費城七六人及華盛頓巫師。

至於溜馬輸球後則吞下近4戰內第3敗，此戰以馬瑟林拿下28分最高，西亞卡姆則有25分、10籃板、5助攻。

▲楓葉國砍將巴瑞特狂飆賽季新高39分，幫助暴龍終止7連敗。（圖／路透）

▲楓葉國砍將巴瑞特狂飆賽季新高39分，幫助暴龍終止7連敗。（圖／路透）

關鍵字： NBA暴龍巴瑞特波圖爾溜馬RJ Barrett

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