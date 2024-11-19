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灌籃王三分秀！拉文末節狂砍6記三分彈　公牛拉尾盤逆轉拆活塞

記者杜奕君／綜合報導

芝加哥公牛19日作客挑戰近況亮眼的底特律活塞，兩隊一路纏鬥情況下，風城軍團靠著「灌籃王」拉文(Zach LaVine)末節獨砍6顆三分球進帳18分，全場攻下25分、6籃板、5助攻，搭配主戰長人弗塞維奇(Nikola Vucevic)29分、12籃板，公牛最終以122比112攻破活塞主場，順利終止2連敗。

整個11月份前9戰狂輸7場，近況低迷的公牛今日作客活塞打出新氣象，首節就靠著弗塞維奇加上懷特(Coby White)內外連線，取得11分雙位數領先。

但活塞也靠著本季迎來大爆發的2021年選秀狀元康寧漢(Cade Cunningham)全能身手領軍追分，加上「小魔獸」杜倫(Jalen Duren)掌握籃板制空權，活塞始終緊咬不放，3節打完僅落後8分。

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不過末節公牛一哥拉文大爆發，一度連續砍進5顆三分球，單節投進6記三分彈灌進18分，在他的外線火力秀帶動下，最終公牛就以10分之差勝出。

此戰拉文三分球14投7中，砍下25分、6籃板、5助攻，弗塞維奇則有全場最高29分外帶12籃板，懷特25分、4籃板、4助攻。

主場失守的活塞方面，康寧漢仍有全方位演出貢獻26分、6籃板、10助攻，杜倫15分、22籃板、2阻攻，射手畢斯利(Malik Beasley)砍進5顆三分球拿下21分。

▲公牛拉文末節上演三分秀，幫助球隊攻破活塞主場 。（圖／路透）

▲公牛拉文末節上演三分秀，幫助球隊攻破活塞主場 。（圖／路透）

關鍵字： NBA拉文公牛活塞康寧漢Zach LaVine

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