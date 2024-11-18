運動雲

>

「大鬍子」榮耀一刻　哈登2975顆成NBA史上第2名三分王

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯快艇18日在主場以116比105戰勝猶他爵士，順利終止3連敗，勝率也重返5成。此戰陣中王牌球星「大鬍子」哈登(James Harden)更在比賽中完成生涯重要里程碑，哈登在首節就命中三分球(2974顆)，NBA生涯累積三分球命中數正式超越「雷槍」艾倫(Ray Allen)，排名聯盟史上第2位，此戰哈登繳出 20分、6籃板、11助攻，三分球8投2中，生涯累積三分球命中數累積來到2975顆。

本季重回一人帶隊模式，哈登開季至今整體表現相當全面，不過快艇狀態卻有些大起大落，近期先是4連勝，隨後又苦吞3連敗。

不過此戰面對西區墊底爐主爵士，哈登成功有效串聯團隊，全場以5成命中率砍下20分、6籃板、11助攻，且出賽34分21秒是完美的0失誤，幫助球隊最終在主場以11分之差取勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

且此戰首節哈登就順利命中三分球破網，讓他正式以生涯投進2974顆三分球，成為NBA史上三分球命中數榜第2名(此戰結束後哈登累積為2975顆)，僅次於金州勇士超級射手「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)的3782顆。

達成此難能可貴里程碑，賽後哈登強調，「這是令人難以置信的成就，也是我一直以來如此努力付出的證明，我不會把這一切視為理所當然。」

此戰贏球順利止敗後，快艇戰績來到7勝7敗，哈登本季至今則可繳出20.6分、7.9籃板、8.5助攻外帶1.6抄截。

▲快艇「大鬍子」哈登生涯累積投進2975顆三分球，排名史上第2位。（圖／路透）

▲快艇「大鬍子」哈登生涯累積投進2975顆三分球，排名史上第2位。（圖／路透）

關鍵字： NBA快艇哈登三分球James Harden

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

U19籃球聯盟翁子皓3歲開始打球　偶像是「喬丹阿公」

U19籃球聯盟翁子皓3歲開始打球　偶像是「喬丹阿公」

「雷霆殺手」又來了！　華盛頓轟27分、生涯新高17籃板強勢奪勝

「雷霆殺手」又來了！　華盛頓轟27分、生涯新高17籃板強勢奪勝

天才控衛入選中華男籃夢幻隊　游艾喆盼向偶像陳盈駿取經

天才控衛入選中華男籃夢幻隊　游艾喆盼向偶像陳盈駿取經

中華男籃「夢幻隊」來了　胡瓏貿回歸自認變身氣氛大師

中華男籃「夢幻隊」來了　胡瓏貿回歸自認變身氣氛大師

宇宙夢想家又補強！　208公分炮塔帕奇爾加盟

宇宙夢想家又補強！　208公分炮塔帕奇爾加盟

NBA新大三元製造機是他！　活塞康寧漢本季第4度大三元宰巫師

NBA新大三元製造機是他！　活塞康寧漢本季第4度大三元宰巫師

狂到不行！騎士飆出開季完美15勝0敗　NBA史上第4隊達成壯舉

狂到不行！騎士飆出開季完美15勝0敗　NBA史上第4隊達成壯舉

交易是對的！藍道飆出轉戰灰狼代表作　致勝三分彈絕殺太陽

交易是對的！藍道飆出轉戰灰狼代表作　致勝三分彈絕殺太陽

楊敬敏和林書緯、洪志善開「三秒燒肉」　強調還沒退休

楊敬敏和林書緯、洪志善開「三秒燒肉」　強調還沒退休

控球很多！林庭謙不用兼打1號　強調內線有最大安定感

控球很多！林庭謙不用兼打1號　強調內線有最大安定感

俄羅斯正妹雪地裡穿清涼吊帶裙　徒手輕鬆推開整片「結冰湖面」！

熱門新聞

快訊／中華隊戰古巴陣容大搬風　林家正先發改守一壘

快訊／中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

韓媒標題「棒球恥辱日」評韓國淘汰　繼2023WBC後又一災難

韓職破千萬觀眾成強烈對比　韓媒嘆：國際賽失利已非慘案是現實

中華隊前4名締造12強賽最佳名次　4強賽21日首戰委內瑞拉

恭喜中華隊晉級　古巴教頭自評沒達到預期成績

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊戰古巴搬風　林家正改一壘

2中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

3韓媒標題「棒球恥辱日」　評韓國淘汰

4韓媒：國際賽失利已非慘案是現實

5中華隊前4名締最佳名次　4強賽21日首戰委國

最新新聞

1投進2975顆三分　哈登居NBA史上第2位

2中華隊前進東京　賴清德喊話了

3金倒永開轟助韓國　日本5戰全勝

4HBL男子組預賽21日開打　南山拚衛冕

5恭喜中華隊晉級　古巴沒達到預期

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

每次都不被看好…相信自己 吉力吉撈、曾頌恩談晉級有感

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

中職出手協調赴日班機　蔡其昌坦言有難度

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

駕駛公車撞碎幸福家庭！　她「燦笑玩手」事後稱：失憶了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366