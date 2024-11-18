「大鬍子」榮耀一刻　哈登2975顆成NBA史上第2名三分王

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯快艇18日在主場以116比105戰勝猶他爵士，順利終止3連敗，勝率也重返5成。此戰陣中王牌球星「大鬍子」哈登(James Harden)更在比賽中完成生涯重要里程碑，哈登在首節就命中三分球(2974顆)，NBA生涯累積三分球命中數正式超越「雷槍」艾倫(Ray Allen)，排名聯盟史上第2位，此戰哈登繳出 20分、6籃板、11助攻，三分球8投2中，生涯累積三分球命中數累積來到2975顆。

本季重回一人帶隊模式，哈登開季至今整體表現相當全面，不過快艇狀態卻有些大起大落，近期先是4連勝，隨後又苦吞3連敗。

不過此戰面對西區墊底爐主爵士，哈登成功有效串聯團隊，全場以5成命中率砍下20分、6籃板、11助攻，且出賽34分21秒是完美的0失誤，幫助球隊最終在主場以11分之差取勝。

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且此戰首節哈登就順利命中三分球破網，讓他正式以生涯投進2974顆三分球，成為NBA史上三分球命中數榜第2名(此戰結束後哈登累積為2975顆)，僅次於金州勇士超級射手「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)的3782顆。

達成此難能可貴里程碑，賽後哈登強調，「這是令人難以置信的成就，也是我一直以來如此努力付出的證明，我不會把這一切視為理所當然。」

此戰贏球順利止敗後，快艇戰績來到7勝7敗，哈登本季至今則可繳出20.6分、7.9籃板、8.5助攻外帶1.6抄截。

▲快艇「大鬍子」哈登生涯累積投進2975顆三分球，排名史上第2位。（圖／路透）