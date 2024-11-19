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慘！巫師狂輸28分　尼克布朗森「0失誤」飆26分11助攻領軍3連勝

記者杜奕君／綜合報導

開季一度僅打出5勝6敗，勝率不及5成的東區豪門勁旅紐約尼克，近期總算狀態回穩，19日主場迎戰華盛頓巫師來犯，球隊一哥布朗森(Jalen Brunson)全場狂砍26分、11助攻，且是0失誤的完美演出，搭配唐斯(Karl-Anthony Towns)24分、12籃板，尼克雙星攜手率隊以134比106大勝，也賞給巫師難堪9連敗。

近況低迷的巫師今日作客大蘋果挑戰尼克，開賽地主尼克就給足巫師下馬威，單節團隊海灌40分，首節打完便取得多達13分領先。

尼克此戰在唐斯與布朗森穩定搭配出擊，特別是後者全場完美0失誤的沈穩演出下，尼克前3節打完已經手握34分遙遙領先，比賽勝負也就此底定，最終尼克就以28分之差在主場狂取近期3連勝。

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此戰尼克全隊共6人得分上雙，布朗森15投9中砍下26分、11助攻，且單場正負值高達「+26」，至於唐斯則是24分、12籃板。

輸球苦吞9連敗的巫師方面，球隊一哥普爾在大幅落後下，全場僅出賽26分40秒，攻下8分、4籃板、5助攻，巫師目前開季至今2勝11敗，與近況同樣低迷的費城七六人並列全聯盟墊底爐主。

▲尼克一哥布朗森完美0失誤轟下26分、11助攻，領軍痛宰巫師 。（圖／路透）

▲尼克一哥布朗森完美0失誤轟下26分、11助攻，領軍痛宰巫師 。（圖／路透）

關鍵字： NBA尼克布朗森巫師普爾Jalen Brunson

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