公鹿關鍵先生回來了！　里拉德3.9秒準絕殺上籃擊墜火箭

記者杜奕君／綜合報導

開季狀態低迷的密爾瓦基公鹿，19日主場迎戰休士頓火箭踢館，兩隊一路鏖戰到最後關頭，公鹿「關鍵先生」里拉德(Damian Lillard)終場前3.9秒完成致勝準絕殺上籃，隨後火箭嘗試逆轉一擊卻無功而返，最終公鹿就以101比100驚險擊敗火箭，收下近4戰內第3勝。

2024-25賽季開打後，身為東區傳統勁旅的公鹿卻是狀況不斷，甚至傳出當家球星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)因此動了轉隊念頭。

所幸近期公鹿狀態逐漸回穩，今日主場迎戰火箭，火箭開賽靠著主戰中鋒森根(Alperen Sengun)搭配砍將格林(Jalen Green)首節就一度取得雙位數領先優勢。

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不過第2節公鹿迅速調整，單節打出30比17猛攻，在安戴托昆波以及老將長人羅培茲(Brook Lopez)領軍下，公鹿半場以57比45領先。

但火箭下半場吹起反攻號角，主控范弗利特(Fred VanVleet)單節獨拿17分，火箭強勢追近至3分差距。

末節火箭攻勢持續展開，砍將格林單節獨拿10分，還包括一次底線切入拉桿上籃美技，加上森根禁區強勢得手，讓火箭在終場前1分58秒都還手握6分領先。

不過主場的公鹿最後關頭反撲，里拉德先是兩罰俱中，隨後又助攻隊友格林(AJ Green)投進三分彈，終場前3.9秒更是單刀完成高難度上籃，加上火箭搞砸最後逆轉一擊機會，公鹿就在主場1分險勝。

公鹿此戰以羅培茲砍下全場最高27分外帶10籃板、3抄截、4阻攻最佳，安戴托昆波20分、13籃板、4助攻、3阻攻，致勝功臣里拉德18分、4籃板、10助攻。

1分飲恨終止近期5連勝的火箭方面，范弗利特拿下26分、6籃板、5助攻，格林21分、9籃板，森根則有18分、7籃板、5助攻、2抄截。

▲公鹿里拉德完成切入準絕殺擊退火箭。（圖／CFP）