慘！NBA打到全隊一半球員「團滅」　鵜鶘竟有8人進傷兵名單

記者杜奕君／綜合報導

NBA紐奧良鵜鶘近期慘中「傷兵魔咒」，根據球隊21日最新傷兵名單，包括莫瑞(Dejounte Murray)、麥卡倫(CJ McCollum)、瓊斯(Herbert Jones)、英格雷(Brandon Ingram)以及「胖虎」威廉森(Zion Williamson)等先發5人通通因傷無法上陣，就連艾瓦拉多(Jose Alvarado)、霍金斯(Jordan Hawkins)以及墨菲3世(Trey Murphy III)等主力輪替，也通通高掛免戰牌，全隊目前竟有多達8人躺進傷兵名單。

也正因球隊面臨嚴峻傷兵潮，今日鵜鶘面對克里夫蘭騎士之戰，甚至就連昨天才緊急簽下的老將控衛培頓(Elfrid Payton)都站上先發名單，要面對東區兵強馬壯，昨日才剛剛終止開季15連勝的騎士，無疑是一大考驗。

鵜鶘目前半場打完以55比69，14分之差大幅落後給騎士，此戰如果再輸球，鵜鶘就將吞下近期3連敗。

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另外，開季至今鵜鶘僅打出4勝11敗，戰績名列西區倒數第2位，僅領先墊底爐主猶他爵士半場剩差，如果球隊傷兵狀況無法在短期內解決，恐怕戰績仍將持續向下沉淪。

▲鵜鶘目前共有多達8人躺在傷兵名單內。（圖／達志影像／美聯社）