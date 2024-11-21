快訊／台籃震撼彈！　203公分天才長人譚傑龍違反道德條款遭釋出

▲備受期待的本土長人譚傑龍確定離開中信特攻 。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃新北中信特攻，21日傳出重大人事異動，身高203公分，曾多次入選中華男籃國手的「龍王」譚傑龍，驚傳因為違反球團管理規範道德條款，確定遭終止合約開除離隊，消息一出震撼台灣籃壇，譚傑龍下一步是否還能延續籃球路，也引發外界關注。

現年24歲，從高中時期就多次入選中華男籃的譚傑龍，在高中畢業後一度赴加拿大求學並延續籃球路，隨後在2020年加入當時的寶島夢想家，隨後並在2021年正式加盟新北中信特攻。

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譚傑龍加入特攻後，成為「閃電軍團」備受期待的本土長人，過去3季在T1職籃共出賽65場，今年也曾入選亞洲盃男籃資格賽第1階段中華隊國手，並在今年8月與特攻球團完成複數年續約。

不料今日特攻球團卻發出聲明表示，譚傑龍由於違反球團管理規範道德條款，對譚傑龍選手個人及球團所屬企業集團之社會形象帶來負面影響，經多方考量後，中信特攻球團決議與譚傑龍選手終止合約。

中信特攻團隊除了對競賽場上的表現予以要求之外，也堅信維護道德規範對於團隊每一位成員都是不可或缺的職業素養，未來中信特攻將更加強化內部教育與監督機制，以確保團隊成員皆遵守道德規範，善盡企業社會責任。，即日起正式離隊。

譚傑龍本季在TPBL職籃出賽3場，場均出賽時間為2分27秒，平均可攻下0.3籃板、0.3助攻，本季得分則尚未開張。

▲中信特攻8月才宣布以複數年合約續留「龍王」譚傑龍。（圖／新北中信特攻提供）