「看一眼」竟被插T！　NBA聯盟撤銷衛斯布魯克技術犯規

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊的「大三元製造機」衛斯布魯克(Russell Westbrook)在昨日對上曼菲斯灰熊之戰，喜迎個人生涯第200次大三元紀錄，不過他在比賽中一次強勢切入取分後，朝著對手瞪了一眼，卻遭裁判吹判技術犯規，引發外界譁然。不過NBA聯盟今日緊急公告，宣布撤銷這次「死亡凝視」所帶來的技術犯規，也算還給衛少公道。

成為NBA史上首位完成200次大三元數據好手，衛斯布魯克昨日憑藉單場12分、10籃板、14助攻的全能表現，幫助金塊以122比110戰勝對手，也讓自己的紀錄之夜更加具有意義。

不過昨日比賽進行至第3節時，衛少一次切入強勢單打切入，吃掉對手阿爾達馬(Santi Aldama)後，衛斯布魯克朝著對手「瞪」了一眼，卻遭裁判吹判一次技術犯規。

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但這個技術犯規引發不小爭議，由於衛斯布魯克並未朝對手噴垃圾話，也沒有做出任何挑釁對手的行為，只是看了對手一眼，聯盟最後在重新檢視比賽畫面後，宣布撤銷了衛少的這次技術犯規。

衛斯布魯克本季加盟金塊後，目前平均可繳出10.8分、4.5籃板、6助攻，算是相當稱職的扮演了球隊主力第六人角色。

▲金塊衛斯布魯克昨日看了對手一眼被吹的技術犯規遭到撤銷。（圖／達志影像／美聯社）