快訊／中華男籃力抗香港12人名單出爐　游艾喆、盧峻翔遭割愛

▲中華男籃今晚主場力抗香港，12人登錄名單正式出爐。（圖／籃協資料照）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃在2025亞洲盃資格賽第2階段賽事，將於今晚正式點燃戰火，今(21日)在台北和平籃球館主場迎戰香港男籃，稍早FIBA官網也正式公佈中華男籃此戰12人登錄名單，包括劉錚、陳盈駿、林庭謙、阿巴西、馬建豪、林秉聖、高錦瑋、胡瓏貿、周桂羽、蘇士軒、高柏鎧、曾祥鈞。

今日中華隊主場力拚本次資格賽首勝，賽前外界看好中華隊在組成「夢幻隊」陣容下，能夠輕取香港過關，今日官網也正式公佈對上香港之戰12人登錄名單，包括劉錚、陳盈駿、林庭謙、阿巴西、馬建豪、林秉聖、高錦瑋、胡瓏貿、周桂羽、蘇士軒、高柏鎧、曾祥鈞。

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至於15人集訓名單中，包括盧峻翔、陳冠全以及旅日小將游艾喆，此戰則未獲登錄。

本屆亞洲盃男籃資格賽，中華隊與紐西蘭、菲律賓以及香港同組，分組前2名將晉級會內賽，各分組第3則要爭取「6搶4」的外卡資格。

中華男籃在首階段兩戰分別不敵紐西蘭以及菲律賓，接下來的4場比賽必須步步為營，特別是此戰對上香港必須全力搶勝，且必須以大比分差距奪勝，希望能力保分組第3，爭取晉級外卡戰資格。

▲旅日天才控衛游艾喆，對香港之戰並未獲得登錄。（圖／記者杜奕君攝）