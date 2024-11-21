運動雲

>

籃協公開中華男籃「4大突破」　25日客場戰紐西蘭有商務艙坐了

▲籃協副秘書長張承中。（圖／記者杜奕君攝）

▲籃協副秘書長張承中。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃在2025亞洲盃資格賽第2階段，21日主場迎戰香港賽前，中華籃協再度宣布4大好消息，籃協副秘書長張承中透露，參賽協議目前已經有9名球員簽署，另外失能險投保確定有6人繳交薪資合約，最高可核發50萬台幣。另外，25日客場飛往紐西蘭，去程將有5個商務艙，回程則是全體隊職員都坐商務艙，另外每名球員住宿都配備單人房。

此次中華男籃在亞洲盃資格賽第2階段，分別在21日於主場交手香港、25日飛往客場交手紐西蘭，今日對戰香港賽前，中華籃協副秘書長張承中表示，「協議現在有9人簽了，上次才5人，已經過半球員簽，進入一個跟球員合作權利義務的關係，不是上對下『徵召』的關係，9人願意這其實非常難得。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外在保險(失能險)方面，張承中表示，「保險6個人交薪資合約，保險公司最高上限一個月50萬，如果沒交合約，除了高柏愷外，8個人最低是15萬，提高了很多，之前5萬，失能險最高50萬，最低15萬。體育署的補助變成備案，不足的體育署都會補上。」

在後勤交通上，飛往紐西蘭的去程，爭取5個商務艙，由教練來分配，FIBA臨時賽程24號改25號，奧克蘭變基督城，飛機轉了2次，先到香港到奧克蘭再到基督城，但回程奧克蘭回台北，就全都是商務艙。而中華隊到紐西蘭之後，所有隊職員住宿也全部都是單人房規格。

關鍵字： 中華男籃亞洲盃男籃資格賽張承中中華籃協

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／譚傑龍違反球團道德條款遭開除　中信特攻GM劉志威表態了

快訊／譚傑龍違反球團道德條款遭開除　中信特攻GM劉志威表態了

快訊／台籃震撼彈！　203公分天才長人譚傑龍違反道德條款遭釋出

快訊／台籃震撼彈！　203公分天才長人譚傑龍違反道德條款遭釋出

攻城獅開鍘！　210公分巨塔洋將力契正式離隊

攻城獅開鍘！　210公分巨塔洋將力契正式離隊

「看一眼」竟被插T！　NBA聯盟撤銷衛斯布魯克技術犯規

「看一眼」竟被插T！　NBA聯盟撤銷衛斯布魯克技術犯規

快訊／中華男籃力抗香港12人名單出爐　游艾喆、盧峻翔遭割愛

快訊／中華男籃力抗香港12人名單出爐　游艾喆、盧峻翔遭割愛

慘！NBA打到全隊一半球員「團滅」　鵜鶘竟有8人進傷兵名單

慘！NBA打到全隊一半球員「團滅」　鵜鶘竟有8人進傷兵名單

帥氣！火箭頭號砍將格林　超狂滯空滑翔秀拉桿切入美技

帥氣！火箭頭號砍將格林　超狂滯空滑翔秀拉桿切入美技

傳不停！「鷹王」楊恩單場猛送19助攻　創NBA本賽季單場新高

傳不停！「鷹王」楊恩單場猛送19助攻　創NBA本賽季單場新高

公鹿關鍵先生回來了！　里拉德3.9秒準絕殺上籃擊墜火箭

公鹿關鍵先生回來了！　里拉德3.9秒準絕殺上籃擊墜火箭

楓葉國砍將是他！　巴瑞特狂飆本季新高39分終止暴龍7連敗

楓葉國砍將是他！　巴瑞特狂飆本季新高39分終止暴龍7連敗

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

熱門新聞

台灣苦吞13K！0比2不敵委內瑞拉　陳傑憲猛打賞無用

陳傑憲手感太燙賽後被藥檢！　隊史首位「單屆2度猛打賞」

中華隊落敗「只差一顆球」　委內瑞拉教頭：兩邊表現都很棒

台委大戰今登場！中華隊先發打線出爐

快訊／台籃震撼彈！　203公分天才長人譚傑龍違反道德條款遭釋出

委內瑞拉派「富邦悍將投手」對付台灣　球迷笑：在看中職嗎

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣0比2吞敗　陳傑憲猛打賞無用

2陳傑憲手感太燙賽後被藥檢！

3「只差一顆球」　委教頭：都很棒

4台委大戰今登場！中華隊先發打線出爐

5台籃震撼彈！　譚傑龍遭特攻釋出

最新新聞

1中華男籃三分球轟炸　半場29分領先香港

2酸台南Josh體育圈沒這種人！女記者道歉

3中華男籃4大突破　紐西蘭客場搭商務艙

4美媒：恩比德要的搭檔不是喬治

5太陽老闆計劃明年砸39億綁定杜蘭特

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

曾頌恩初登東京巨蛋練打又炸裂　打到螢幕笑稱怕被說破壞公物

12強台委大戰！　羅戈點名2打者：就看明天誰更厲害

外媒聚焦台灣三強打　曾豪駒期待以挑戰者姿態再戰日本

吉力吉撈、吳俊偉機場自彈自唱 #世界12強棒球錦標賽 #12強

戴培峰發豪語「打爆委內瑞拉」　富藍戈：沒這麼簡單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366