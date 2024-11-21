籃協公開中華男籃「4大突破」　25日客場戰紐西蘭有商務艙坐了

▲籃協副秘書長張承中。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃在2025亞洲盃資格賽第2階段，21日主場迎戰香港賽前，中華籃協再度宣布4大好消息，籃協副秘書長張承中透露，參賽協議目前已經有9名球員簽署，另外失能險投保確定有6人繳交薪資合約，最高可核發50萬台幣。另外，25日客場飛往紐西蘭，去程將有5個商務艙，回程則是全體隊職員都坐商務艙，另外每名球員住宿都配備單人房。

此次中華男籃在亞洲盃資格賽第2階段，分別在21日於主場交手香港、25日飛往客場交手紐西蘭，今日對戰香港賽前，中華籃協副秘書長張承中表示，「協議現在有9人簽了，上次才5人，已經過半球員簽，進入一個跟球員合作權利義務的關係，不是上對下『徵召』的關係，9人願意這其實非常難得。」

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另外在保險(失能險)方面，張承中表示，「保險6個人交薪資合約，保險公司最高上限一個月50萬，如果沒交合約，除了高柏愷外，8個人最低是15萬，提高了很多，之前5萬，失能險最高50萬，最低15萬。體育署的補助變成備案，不足的體育署都會補上。」

在後勤交通上，飛往紐西蘭的去程，爭取5個商務艙，由教練來分配，FIBA臨時賽程24號改25號，奧克蘭變基督城，飛機轉了2次，先到香港到奧克蘭再到基督城，但回程奧克蘭回台北，就全都是商務艙。而中華隊到紐西蘭之後，所有隊職員住宿也全部都是單人房規格。