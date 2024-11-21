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快訊／龍貓超狂野肉搏秀回來了！　胡瓏貿：國際賽就是這樣打

記者杜奕君／台北報導

睽違3年重返中華男籃，「龍貓」胡瓏貿在回歸國家隊首戰，21日就以17分、7籃板、2抄截的絕佳表現，幫助中華隊在主場以85比55痛宰香港，搶下2025亞洲盃男籃資格賽第2階段首勝。比賽中多次與香港隊激烈「肉搏」，胡瓏貿賽後霸氣表示，「國際賽就是這樣打！我希望以身作則，讓學弟們看見就是要這樣努力對抗。」

中華男籃今日在主場和平籃球館湧入4632位觀眾助威下，全場最多一度領先達40分，最終以30分之差痛宰香港，搶下此次亞洲盃資格賽首勝。

睽違3年再度重返中華隊，胡瓏貿在重披國家隊戰袍首戰，就以11投7中的高效率表現拿下17分、7籃板、2抄截，順利幫助中華隊拿下此階段首勝。

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賽後胡瓏貿表示，「經過3年後能重返國家隊是我的榮幸，我們很專注在比賽，也聽從教練指示，在上半場努力封鎖香港隊的攻勢，這是很棒的一場比賽，我們很期待下一戰的到來。」

談到全場多次和香港隊球員激烈肉搏，甚至在首節一次單打後，向倒地的香港球員揮手示意不要假倒，胡瓏貿賽後不改霸氣風格表示，「這很正常，這就是我的球風，我是體型較矮小的內線球員，籃球就是肢體碰撞的運動，接下來面對的紐西蘭將會更高大，重點不是身材，而是你的心態有多強悍。」

胡瓏貿也強調，「外界對此次的中華隊有高度期待，這場比賽對我們來說也是壓力釋放，我希望以身作則，讓其他球員們知道，國際賽就是要這樣對抗來打！」

▲胡瓏貿希望以身作則，讓年輕球員知道國際賽就是要強硬打。（圖／中華籃協提供）

▲胡瓏貿希望以身作則，讓年輕球員知道國際賽就是要強硬打。（圖／中華籃協提供）

關鍵字： 中華男籃胡瓏貿亞洲盃男籃資格賽台籃

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