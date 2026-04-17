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費爾柴德3A持續升溫！單場雙安、OPS破1　龍恩連3戰安打

記者王真魚／綜合報導

效力守護者3A的台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今對戰小熊3A擔任先發第4棒、鎮守中外野，再度有穩定輸出，單場敲出2支安打。

今年3月經典賽披上中華隊戰袍、以兩轟驚艷球迷的費爾柴德，雖未擠進大聯盟開季名單，但在3A維持火燙手感。前一戰才轟出本季第3發全壘打並繳出猛打賞，此役延續狀態，5打數擊出2安，其中2局下敲出初速達108.4英哩的平飛二壘打。開季至今出賽16場，打擊三圍為.328/.458/.586，OPS高達1.044。

同場交手的小熊3A台灣混血重砲「龍仔」龍恩（Jonathon Long），此戰擔任第3棒指定打擊，3打數敲出1安並選到2次保送，連續第3場有安打演出。本季在3A累計17場出賽，打擊三圍為.299/.390/.418，OPS為0.808。

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另外，效力洋基高A的台加混血球員林台加（Tyler Wilson），同日出賽面對金鶯高A以第5棒右外野手先發出賽，4打數1安打、貢獻2分打點，賽後打擊率為0.235，OPS為0.498。

▲中華隊費爾柴德全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 費爾柴德龍恩林台加3A棒球混血球員

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