快訊／中華男籃接棒出擊拚2連勝　紐西蘭召回王牌後衛迎戰

▲中華男籃陳盈駿、胡瓏貿今日將攜手力抗強敵紐西蘭拚亞洲盃資格賽2連勝。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／綜合報導

亞洲盃男籃資格賽第2階段，中華男籃小組賽首戰在主場大勝香港隊30分後，台灣時間25日下午14時將在客場對上強敵紐西蘭，力拚此次賽事2連勝。此次男籃組成近年難得一見「夢幻隊」陣容，讓紐西蘭不敢輕視，在奧運資格賽表現出色的王牌後衛伊利(Shea Ili)確定回歸助陣，將成為中華隊此戰最大考驗。

中華男籃在亞洲盃資格賽第1階段兩戰皆敗情況下，此次第2階段組成黃金陣容，包括劉錚、陳盈駿領銜的7名旅外戰將加入助陣，加上歸化球員高柏鎧終於到位，在此階段首戰主場就以30分之差擊退香港旗開得勝。

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為備戰今日客場對上紐西蘭之戰，中華隊在擊敗香港隔天一早，就飛往紐西蘭積極備戰操演，此次12人參賽名單包括陳盈駿、游艾喆、林庭謙、林秉聖、劉錚、阿巴西、盧峻翔、胡瓏貿、陳冠全、曾祥鈞、蘇士軒、高柏鎧。

▲中華男籃此次有禁區悍將胡瓏貿回歸助陣。（圖／記者杜奕君攝）

其中對香港之戰獲得登錄的馬建豪、高錦瑋、周桂羽，此次遭到割愛，根據圖齊教練說法，希望讓15位培訓國手都有上場機會，因此對上紐西蘭之戰改由游艾喆、盧峻翔以及陳冠全入替。

此次再度交手紐西蘭，雙方在亞洲盃資格賽第1階段交手，當時中華隊以69比89在主場敗北，但前3節中華隊在缺少歸化球員情況下，都還能和對手有效抗衡，此次不僅有內線大將高柏鎧助拳，包括陳盈駿、阿巴西以及胡瓏貿等好手都回歸國家隊助拳，對於中華隊整體戰力絕對是大大加分。

為此，紐西蘭也特別召回184公分的王牌後衛伊利助陣，身為紐西蘭一哥的他，在本屆奧運資格賽場均能轟下23分、6籃板、4助攻，在世界盃賽事也有14.8分、7.6助攻的高效率水準。

中華隊此戰想要贏球，勢必得切斷伊利的火力及傳導供輸，包括陳盈駿、阿巴西、林秉聖甚至劉錚，都可能輪流「伺候」這位紐西蘭一哥，幫助中華隊力拚2連勝佳績。

▲中華男籃此次由義大利教練圖齊執掌兵符。（圖／記者杜奕君攝）