綠色三分雨！布朗單場7記三分　塞爾提克笑擁5連勝

記者杜奕君／綜合報導

波士頓塞爾提克25日主場迎戰明尼蘇達灰狼來訪，綠衫軍雙槍坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)合計轟下55分，其中布朗更是單場三分球10投7中，包含終場前1分16秒致勝三分冷箭，最終塞爾提克就以107比105在主場迎接近期5連勝，目前14勝3敗成績也高居東區第2位。

本季衛冕氣勢強大的綠衫軍，今日迎接灰狼來犯，此戰開賽塞爾提克就靠布朗一人連進5顆三分球，迅速取得15比6領先開局，但灰狼隨後靠著「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)以及藍道(Julius Randle)聯手搶分，首節打完灰狼反以27比24領先。

不過塞爾提克團隊戰力均衡，第2節開始靠著坦圖、布朗以及主力後衛懷特(Derrick White)通力合作，3節打完手握11分超前。

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末節灰狼再度嘗試反撲，艾德華茲帶頭不斷飆分，終場前2分4秒灰狼麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)灌籃得手，幫助球隊追到僅兩分落後。

但此時外線手感火燙的布朗再度跳出，終場前1分16秒飆進關鍵三分彈，即便隨後藍道再度上籃得手追到兩分差，但後續綠衫軍穩住陣腳，就以兩分之差贏得勝利。

此戰布朗全場三分球10投7中，砍下29分、4助攻，坦圖26分、8籃板、4助攻、2抄截，懷特19分、9籃板、5助攻。

飲恨敗北的灰狼方面，艾德華茲轟下全隊最高28分外帶9籃板、7助攻，藍道23分、6籃板。灰狼輸球後仍守住8勝8敗的5成勝率，但目前西區排名已經滑落至第11位。

▲塞爾提克布朗單場猛飆7記三分球，幫助綠衫軍鎖定最終勝果。（圖／路透）