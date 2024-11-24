運動雲

>

氣到「戳裁判」！　火箭明星控衛范弗利特慘遭驅逐出場

記者杜奕君／綜合報導

休士頓火箭24日在主場以98比104不敵波特蘭拓荒者，終止近期2連勝。不過陣中明星主控范弗利特(Fred VanVleet)卻在比賽決勝期一次關鍵出手不進，向裁判抱怨遭到犯規未果，隨後范弗利特又因為另一次技術犯規遭驅逐出場，他在退場時怒氣爆發，一度作勢要戳裁判的臉，甚至出現辱罵裁判狀況，場面可說相當火爆。

賽前近8戰拿下7勝，狀態火燙的火箭在主場迎戰2連敗的拓荒者，火箭有大好機會能夠延續連勝氣勢，不料此戰拓荒者主力陣容表現亮眼，上半場就以52比50領先。

下半場雙方持續拉鋸，但此戰手感不佳的火箭主控范弗利特，在終場前8.8秒嘗試追平三分彈出手，但卻是籃外大空心，當下范弗利特就向本場執法裁判之一的康利(John Conley)抗議遭到犯規未果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後范弗利特又在火箭發球時，遭吹進攻犯規，當下范弗利特也遭吹技術犯規並遭驅逐出場，他在退場前再度槓上裁判康利，甚至作勢伸出手指戳向裁判，並出言不遜，這樣的狀況也引發外界熱議。

賽後范弗利特透露，「當下我在三分球出手時，聽到拓荒者板凳席喊出要對我犯規，因此我也努力製造對手犯規，但裁判卻說沒有身體接觸。」

此戰范弗利特手感冰冷，全場13投僅4中，拿下8分、5籃板、5助攻，且火箭也終止了一波2連勝，不過目前12勝6敗戰績仍排名高居西區第3位。

▲火箭范弗利特今日作出「戳裁判」的不合理舉動。（圖／路透）

▲火箭范弗利特今日作出「戳裁判」的不合理舉動。（圖／路透）

關鍵字： NBA范弗利特火箭Fred VanVleet

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

生涯第1500場得分上雙　詹皇距離史上第1名天鉤僅差9場

生涯第1500場得分上雙　詹皇距離史上第1名天鉤僅差9場

恐怖「跨季28連勝」！　無敵政大男籃48分痛宰黎明學院

恐怖「跨季28連勝」！　無敵政大男籃48分痛宰黎明學院

不是靠爸！小皮朋狂飆生涯新高30分外帶10助攻　高喊NBA夢想成真

不是靠爸！小皮朋狂飆生涯新高30分外帶10助攻　高喊NBA夢想成真

悲劇英雄！球3弟博爾轟生涯新高50分無用　公鹿雙星攜手獵黃蜂

悲劇英雄！球3弟博爾轟生涯新高50分無用　公鹿雙星攜手獵黃蜂

西區龍頭勇士輸了！　馬刺溫班亞瑪復出轟25分7籃板9助攻奪勝

西區龍頭勇士輸了！　馬刺溫班亞瑪復出轟25分7籃板9助攻奪勝

湖人主控驚天之舉！　羅素傳想歸化立陶宛男籃

湖人主控驚天之舉！　羅素傳想歸化立陶宛男籃

中華男籃首秀飆15分13籃板　高柏鎧還幫胡瓏貿取外號「小約基奇」

中華男籃首秀飆15分13籃板　高柏鎧還幫胡瓏貿取外號「小約基奇」

快訊／阿巴西重返中華男籃狂飆18分不滿足　喊話要贏紐西蘭

快訊／阿巴西重返中華男籃狂飆18分不滿足　喊話要贏紐西蘭

快訊／龍貓超狂野肉搏秀回來了！　胡瓏貿：國際賽就是這樣打

快訊／龍貓超狂野肉搏秀回來了！　胡瓏貿：國際賽就是這樣打

快訊／中華男籃「夢幻隊」好威　台北和平館主場痛宰香港30分

快訊／中華男籃「夢幻隊」好威　台北和平館主場痛宰香港30分

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

熱門新聞

台灣棒球史上首座世界冠軍！4:0擊敗日本、中斷27連勝神話

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

中華隊4分領先太強大！　日本網友震驚轉念：台灣贏了也沒關係

12強賽台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

「台灣投手」登熱搜！日網：林昱珉雙手刺青亞洲選手少見

台灣棒球新頁！奪首座世界冠軍　破紀錄總獎金逾3億入袋

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣棒球史上首冠！4:0擊敗日本

2今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

3日本網友震驚轉念：台灣贏了也沒關係

4台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

5林昱珉刺青引日本關注！網友驚嘆：亞洲選手少見

最新新聞

1日媒又追問「換投風波」　曾總回應

2氣到戳裁判　火箭范弗利特慘遭驅逐

3郭俊麟冠軍收藏家！這次大爆哭

4賽前喊輸了改練投手！日本外野手「撤回宣言」

5陳傑憲MVP　美棒球名記者：他可以馬上打大聯盟

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

日媒3度追問「臨陣換先發」　曾豪駒：希望金牌戰更精彩

曾頌恩「每次都不覺得輸日本」江坤宇美技連日媒都關注

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊4比0完封日本　陳傑憲激動哭：我們真的做到了

台灣6比9不敵日本　明日冠軍戰再戰！盼止對戰9連敗

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑

吳君如全身是哏！喊許光漢「老公」超爽　謝盈萱再唱「謝謝儂」劉冠廷猛得罪人XD

楊貴媚得金馬「差點謝壁虎跟蠑螈」　還想得金曲：我可以8蹲！

李泳知以為MAMA「塞獎給她」 得知「是粉絲投票」急道歉...安兪真嚇瘋

曾頌恩「每次都不覺得輸日本」江坤宇美技連日媒都關注
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366