氣到「戳裁判」！　火箭明星控衛范弗利特慘遭驅逐出場

記者杜奕君／綜合報導

休士頓火箭24日在主場以98比104不敵波特蘭拓荒者，終止近期2連勝。不過陣中明星主控范弗利特(Fred VanVleet)卻在比賽決勝期一次關鍵出手不進，向裁判抱怨遭到犯規未果，隨後范弗利特又因為另一次技術犯規遭驅逐出場，他在退場時怒氣爆發，一度作勢要戳裁判的臉，甚至出現辱罵裁判狀況，場面可說相當火爆。

賽前近8戰拿下7勝，狀態火燙的火箭在主場迎戰2連敗的拓荒者，火箭有大好機會能夠延續連勝氣勢，不料此戰拓荒者主力陣容表現亮眼，上半場就以52比50領先。

下半場雙方持續拉鋸，但此戰手感不佳的火箭主控范弗利特，在終場前8.8秒嘗試追平三分彈出手，但卻是籃外大空心，當下范弗利特就向本場執法裁判之一的康利(John Conley)抗議遭到犯規未果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後范弗利特又在火箭發球時，遭吹進攻犯規，當下范弗利特也遭吹技術犯規並遭驅逐出場，他在退場前再度槓上裁判康利，甚至作勢伸出手指戳向裁判，並出言不遜，這樣的狀況也引發外界熱議。

賽後范弗利特透露，「當下我在三分球出手時，聽到拓荒者板凳席喊出要對我犯規，因此我也努力製造對手犯規，但裁判卻說沒有身體接觸。」

此戰范弗利特手感冰冷，全場13投僅4中，拿下8分、5籃板、5助攻，且火箭也終止了一波2連勝，不過目前12勝6敗戰績仍排名高居西區第3位。

▲火箭范弗利特今日作出「戳裁判」的不合理舉動。（圖／路透）