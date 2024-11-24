悲劇英雄！球3弟博爾轟生涯新高50分無用　公鹿雙星攜手獵黃蜂

記者杜奕君／綜合報導

夏洛特黃蜂明星控衛「球3弟」博爾(LaMelo Ball)24日率隊踢館密爾瓦基公鹿主場，此戰博爾大演進攻秀，全場38投17中，遠投近切轟下生涯新高「50分」外帶5籃板、10助攻，但公鹿雙星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)與里拉德(Damian Lillard)分別砍下32分以及31分帶動下，公鹿最終以125比119奪下4連勝。

開季一度打出4勝9敗低迷表現的公鹿，近日狀態逐漸回穩，此戰面對黃蜂踢館，在「字母哥」安戴托昆波強勢領軍，加上主控里拉德外線開火通力合作下，半場打完公鹿以59比51暫時領先。

此戰黃蜂明星主控博爾手感極佳，全場遠投近切帶給公鹿極大威脅，加上2年級搖擺人米勒(Brandon Miller)攜手出擊，黃蜂始終咬住比分不放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過末節公鹿外線頻頻開火，開局打出14比5猛攻，一度拉開20分大幅領先，但黃蜂米勒關鍵三分彈，終場前15.3秒黃蜂追到僅剩兩分差距。

所幸最後關頭公鹿靠著普林斯(Taurean Prince)以及安戴托昆波連續4罰命中奠定勝果，最終公鹿就以125比119贏球，也是近7戰內團隊第6勝到手。

公鹿此戰以安戴托昆波的32分、11籃板、6助攻、2阻攻最佳，里拉德也貢獻31分、4籃板、4助攻，公鹿全場三分球37投18中，兇猛外線火力成為贏球保證。

近7戰輸掉5場的黃蜂方面，博爾砍下生涯新高50分外帶5籃板、10助攻，但球隊仍在決勝期悲情敗北，米勒此戰也轟下32分、11籃板、3助攻，近3戰場均可轟下33分、7籃板、3.3助攻，火力同樣驚人。

▲黃蜂博爾砍下生涯新高50分，球隊仍悲情吞敗。（圖／路透）