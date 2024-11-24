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不是靠爸！小皮朋狂飆生涯新高30分外帶10助攻　高喊NBA夢想成真

記者杜奕君／綜合報導

身為「天下第二人」皮朋(Scottie Pippen)之子，曼菲斯灰熊控衛小皮朋(Scotty Pippen Jr.)證明了不用「靠爸」，一樣能在NBA舞台綻放光芒！24日率隊踢館芝加哥公牛主場，小皮朋全場轟下生涯新高30分外帶10助攻，也率領灰熊以142比131大勝。從NBA「落選秀」到一路打出身價，小皮朋透露，「今天的這一切，就像是夢想成真！」

現年24歲的小皮朋，是傳奇球星皮朋之子，不過小皮朋並未遺傳老爸的出色身材優勢，僅有185公分的普通身材，更讓他在2022年新人選秀會上名落孫山，並未獲得任何NBA球隊青睞。

不過小皮朋仍憑藉努力逐步站穩NBA腳步，上季加盟灰熊後，更是在季末打出亮眼表現，本季開打後小皮朋更是在球隊主控莫蘭特(Ja Morant)背後扮演重要替補，近期在莫蘭特受傷下更是扛起先發主控，表現有板有眼，本季甚至曾拿下大三元表現，與老爸成為聯盟史上第3對球員時期都拿下大三元的父子檔。

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今日作客挑戰公牛，面對昔日父親皮朋效力多年的前東家，小皮朋徹底爆發，全場以16投13中，高達81.3%的命中率斬獲生涯新高30分外帶10助攻，加上全隊共8人得分上雙的優勢火力下，最終灰熊單場狂轟142分奪勝。

能在對父親具有意義的公牛主場，攻下個人生涯新高30分，小皮朋賽後直言，「一切就像夢想成真，這對我和家人來說意義重大，賽前我曾和父親通了電話，他只希望我上場盡力繳出好的內容，所以我努力奮戰。」

雖然頂著「星二代」稱號，但小皮朋在籃球路上靠著自身努力崛起，連同此戰繳出生涯代表作在內，本季至今17戰全勤，平均繳出12.6分、3.9籃板、5.9助攻、1.1抄截，整體表現可說是相當出色。

▲小皮朋本季逐漸站穩NBA腳步，今日更轟下生涯新高30分。（圖／路透）

▲小皮朋本季逐漸站穩NBA腳步，今日更轟下生涯新高30分。（圖／路透）

關鍵字： NBA小皮朋灰熊Scotty Pippen Jr.

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