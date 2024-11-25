恐怖士官長來了！　巴特勒猛砍33分9籃板延長賽撂倒獨行俠

記者杜奕君／綜合報導

邁阿密熱火25日主場迎戰達拉斯獨行俠，此戰「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)再度展現一夫當關威力，全場轟下33分、9籃板、6助攻，加上阿德巴約(Bam Adebayo)19分、11籃板、5助攻加持，兩人攜手率領南灘軍團在延長賽突圍，以123比118擊敗獨行俠，熱火迎接2連勝，勝率也重返5成。

近期狀態稍稍回穩的熱火，今日迎戰獨行俠來訪，獨行俠「籃球金童」唐西奇(Luka Doncic)持續因膝傷無法上陣，但獨行俠將士用命，半場僅51比56小幅落後地主熱火。

獨行俠靠著厄文(kyrie Irving)領軍，末節再度與熱火呈現激烈拉鋸，但熱火「士官長」巴特勒一次精彩扣籃，雙方逼入延長賽。

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延長賽熱火雙星開始發威，阿德巴約飆進關鍵三分彈，巴特勒在延長賽終了前1分38秒關鍵上籃，幫助熱火取得4分領先奠定勝果，最終熱火就以5分之差贏得勝利。

熱火全場以巴特勒砍下33分、9籃板、6助攻最佳，阿德巴約19分、11籃板、5助攻，「英雄哥」希洛(Tyler Herro)18分、10籃板、5助攻。

獨行俠則以厄文拿下27分、4籃板、6助攻，萊弗利二世(Dereck Lively II)14分、13籃板、4助攻，華盛頓(P.J. Washington Jr.)21分、10籃板、3助攻、2抄截。

熱火拿下2連勝後，戰績來到7勝7敗，獨行俠方面9勝8敗，目前排名西區第9位。





▲熱火「士官長」巴特勒狂砍33分、9籃板、6助攻，主場擊退獨行俠。（圖／路透）