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阿巴西連兩戰成中華男籃得分王　力抗強敵紐西蘭仍砍14分

▲中華男籃陳盈駿、盧峻翔、高柏鎧、阿巴西、胡瓏貿。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃阿巴西此戰面對強敵紐西蘭仍砍下全隊最高14分。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

面對世界男籃排名高居第22位的強敵紐西蘭，中華男籃25日在亞洲盃男籃資格賽第2階段打出佳作，一度在第3節都還以1分落後緊咬，但在陳盈駿、高柏鎧相繼遭遇犯規麻煩情況下，中華隊末節遭對手突破，最終以17分之差敗北。不過此戰中華男籃「黑豹」阿巴西再度砍下全隊最高14分，此階段連續兩戰都成為隊中得分王，表現相當亮眼。

世界男籃排名僅在83位的中華男籃，此次組成近年來難得一見夢幻隊陣容出擊，希望能在亞洲盃資格賽第2階段搶下佳績，包括總教練改由意大利籍圖齊執掌兵符，另外也有7名旅外球員回歸助陣。首戰主場面對香港，中華男籃也確實打出亮眼表現，以30分之差收勝。

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今日客場面對強敵紐西蘭，中華隊雖然經歷首節僅拿6分的亂流狀態，但第2節開始後，靠著陳盈駿、阿巴西以及盧峻翔攜手搶分，加上高柏鎧有效捍衛禁區，中華隊一路緊咬紐西蘭，第3節甚至一度追到僅1分差。

不過決勝期中華隊兩名大將陳盈駿、高柏鎧面臨犯規麻煩，讓紐西蘭趁勢拉開領先優勢，最終以17分之差勝出。

但此戰中華隊仍有不少亮點，除了「69大魔王」盧峻翔打出國家隊代表作，全場貢獻12分、3助攻、4抄截外，阿巴西面對打法強悍的紐西蘭，多次成功強勢切入突破，此戰出賽20分34秒，就攻下全隊最高14分外帶3籃板，表現同樣可圈可點。

前役對上香港，阿巴西就拿下全隊最高18分，此戰進帳14分同樣是全隊最高，連兩戰成為中華隊得分王，面對亞洲頂尖對手，阿巴西仍具有一定體型、速度對抗能力，無疑是球隊在進攻端最具威脅性的得分利刃。

▲「黑豹」阿巴西此戰砍下中華男籃全隊最高18分。（圖／籃協提供）

▲阿巴西前一戰對香港就拿下全場最高18分。（圖／籃協提供）

關鍵字： 中華男籃阿巴西黑豹亞洲盃男籃資格賽台籃

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