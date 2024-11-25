快訊／中華男籃打出3節好球惜敗　17分輸強敵紐西蘭

▲中華男籃陳盈駿此戰率隊一度與強敵紐西蘭抗衡。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃25日在亞洲盃資格賽第2階段面對強敵紐西蘭，即便開賽首節一度以6比23大幅落後，但中華健兒展現「夢幻隊」實力，陳盈駿領軍出擊，加上盧峻翔打出國家隊代表作，中華隊第3節一度追到僅1分差，不過末節紐西蘭掌握禁區優勢出擊，最終中華隊以64比81吞下本階段首敗。

此戰客場遠征面對紐西蘭，開賽中華隊有些慢熱，首節前4分鐘一分未得，靠著歸化長人高柏鎧首開紀錄，首節紐西蘭打出10比2開局優勢，反觀中華隊則是攻勢當機，首節打完中華隊以6比23大幅落後。

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但第2節中華隊攻勢全面復甦，包括阿巴西、盧峻翔都有所建樹，加上主控陳盈駿關鍵三分彈，「黑豹」阿巴西上半場終了前一次強勢壓哨上籃，中華隊追到僅剩5分落後。

第3節中華隊靠著「69大魔王」盧峻翔先投進三分球，隨後又是連續兩次強勢切入，中華隊掌握機會一度追到47比48，但此節尾聲陳盈駿、高柏鎧相繼吞下個人第4犯，3節打完仍以47比52落後。

▲中華男籃阿巴西面對紐西蘭仍砍下全隊最高14分。（圖／取自FIBA官網）

末節開局紐西蘭就打出7比0攻勢，將領先擴大來到12分之多，中華隊在指揮官陳盈駿無法上場情況下，攻守節奏都面臨考驗，紐西蘭不斷利用禁區優勢拉開14分領先。

中華隊靠著陳冠全三分球稍稍止血，但紐西蘭攻勢全面打開，又將領先擴大來到16分，但盧峻翔持續為中華隊提供分數貢獻，隨後高柏鎧也在禁區建功。

不過紐西蘭208公分長人瓦登伯格(Sam Waardenburg)禁區爆扣完成3分打，讓紐西蘭穩住領先優勢，終場前1分19秒中華隊主控陳盈駿5犯退場，中華隊阿巴西仍用犀利單打取分，但最終紐西蘭仍以81比64收勝。

此戰中華隊以阿巴西砍下14分、3籃板最佳，陳盈駿12分、4籃板、2助攻，盧峻翔12分、4抄截，高柏鎧則是8分、4籃板、7阻攻。

▲盧峻翔打出國家隊代表作，面對紐西蘭全場貢獻12分、4抄截。（圖／取自FIBA官網）