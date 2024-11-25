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「69變39」更強！　盧峻翔12分4抄截打出中華男籃代表作

▲中華男籃陳盈駿、盧峻翔、高柏鎧、阿巴西、胡瓏貿。（圖／取自FIBA官網）

▲盧峻翔打出國家隊代表作，面對紐西蘭全場貢獻12分、3助攻、4抄截。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

從PLG職籃的「69大魔王」，到經歷上屆杭州亞運入選中華隊，個人表現卻遭遇低迷挫敗，盧峻翔此次以PLG聯盟年度MVP身份，在最後關頭遞補入選本次中華男籃，在25日對上強敵紐西蘭之戰終於徹底爆發，全場貢獻12分、3助攻、4抄截，一度幫助中華男籃在第3節緊咬1分差，無疑打出個人國際賽代表作。

在去年杭州亞運就成為中華隊國手一員，不過盧峻翔在當時整體狀況低迷，也讓他是否能在高強度國際賽足以扛起重任，在當時被打上不小問號，甚至在後續亞洲盃資格賽第1階段，盧峻翔也未列入國手名單內。

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不過此次亞洲盃資格賽第2階段，盧峻翔在最後關頭頂替傷退的林俊吉入選，在日前集訓時，他就曾表示，「希望能夠在此次賽事證明自己，仍然有在國際賽生存實力。」

而這位PLG職籃年度MVP也果真說到做到，即便首戰對上香港未獲登錄，但今日面對強敵紐西蘭之戰，盧峻翔替補上陣展現強大破壞力，不僅進攻端打來強勢，犀利切入加上精準三分球建功，在防守端也貢獻佳作，有全隊最佳4抄截演出，展現聯盟本土一哥霸氣。

事實上，本賽季領航猿在例行賽戰績一支獨秀，加上東超聯賽盧峻翔同樣有強勢表現，已經逐步建立個人在國際賽信心，加上此役面對強敵紐西蘭繳出佳作，「69大魔王」即便在中華隊改穿39號球衣，也證明自己應該在國家隊站穩一席之地。

▲中華男籃盧峻翔。（圖／記者杜奕君攝）

▲盧峻翔此次重返中華男籃，誓言積極證明自己。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 盧峻翔中華男籃亞洲盃男籃資格賽台籃PLG

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