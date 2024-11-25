黃子鵬、江國豪榮耀返台　高喊：台灣球迷才是最大英雄

記者杜奕君／綜合報導

12強「世界冠軍」中華隊回來了！25日晚間桃園機場湧入大批球迷，等待昨日剛剛奪下P12世界冠軍殊榮的中華健兒們返抵國門。此次中華隊兩位重要投手，包括「老虎」黃子鵬以及牛棚大將江國豪，都以帥氣西裝現身，並感謝球迷力挺。黃子鵬就開心表示，「是全台灣的球迷，才成就了英雄，你們也是我們心目中的英雄！」

▲12強中華隊接機，左起黃子鵬、張奕、陳柏清、江國豪。（圖／記者湯興漢攝）

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中華隊冠軍陣容大約在晚間21時返抵國門，總教練曾豪駒率先向全場眾多球迷喊話表示，「感覺好像一樣在巨蛋裡，有球迷們的應援，謝謝大家和我們一起見證歷史，這是屬於台灣的榮耀，希望未來我們能更好！」

此次成為中華隊牛棚重要戰力的江國豪，在本屆12強出賽主投6.1局僅失1分，且對上強敵日本合計5.1局完全沒失分，整體防禦率1.42表現相當亮眼。

牛棚重要投手江國豪在受訪時笑說，「謝謝大家從各地來接機，真的很感動，我們順利拿下冠軍，與大家分享這個榮耀，謝謝大家！」

與林昱珉並稱本屆中華隊兩大王牌先發的黃子鵬則開心表示，「我想跟球迷說，出來想過會有很多人，沒想到真的這麼多人，是所有全台灣球迷成就英雄，是你們造就英雄，你們也是我們心目中最大的英雄！」

▲12強中華隊接機，江國豪（右一）、陳柏清（右二）。（圖／記者湯興漢攝）