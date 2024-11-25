運動雲

>

黃子鵬、江國豪榮耀返台　高喊：台灣球迷才是最大英雄

記者杜奕君／綜合報導

12強「世界冠軍」中華隊回來了！25日晚間桃園機場湧入大批球迷，等待昨日剛剛奪下P12世界冠軍殊榮的中華健兒們返抵國門。此次中華隊兩位重要投手，包括「老虎」黃子鵬以及牛棚大將江國豪，都以帥氣西裝現身，並感謝球迷力挺。黃子鵬就開心表示，「是全台灣的球迷，才成就了英雄，你們也是我們心目中的英雄！」

▲▼12強中華隊接機，左起黃子鵬、張奕、陳柏清、江國豪。（圖／記者湯興漢攝）

▲12強中華隊接機，左起黃子鵬、張奕、陳柏清、江國豪。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊冠軍陣容大約在晚間21時返抵國門，總教練曾豪駒率先向全場眾多球迷喊話表示，「感覺好像一樣在巨蛋裡，有球迷們的應援，謝謝大家和我們一起見證歷史，這是屬於台灣的榮耀，希望未來我們能更好！」

此次成為中華隊牛棚重要戰力的江國豪，在本屆12強出賽主投6.1局僅失1分，且對上強敵日本合計5.1局完全沒失分，整體防禦率1.42表現相當亮眼。

牛棚重要投手江國豪在受訪時笑說，「謝謝大家從各地來接機，真的很感動，我們順利拿下冠軍，與大家分享這個榮耀，謝謝大家！」

與林昱珉並稱本屆中華隊兩大王牌先發的黃子鵬則開心表示，「我想跟球迷說，出來想過會有很多人，沒想到真的這麼多人，是所有全台灣球迷成就英雄，是你們造就英雄，你們也是我們心目中最大的英雄！」

▲▼12強中華隊接機，江國豪（右一）、陳柏清（右二）。（圖／記者湯興漢攝）

▲12強中華隊接機，江國豪（右一）、陳柏清（右二）。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 黃子鵬江國豪中華隊棒球P1212強

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華男籃「夢幻隊」仍不敵紐西蘭　球評點名下階段該補進長人林正

中華男籃「夢幻隊」仍不敵紐西蘭　球評點名下階段該補進長人林正

阿巴西連兩戰成中華男籃得分王　力抗強敵紐西蘭仍砍14分

阿巴西連兩戰成中華男籃得分王　力抗強敵紐西蘭仍砍14分

「69變39」更強！　盧峻翔12分4抄截打出中華男籃代表作

「69變39」更強！　盧峻翔12分4抄截打出中華男籃代表作

快訊／中華男籃打出3節好球惜敗　17分輸強敵紐西蘭

快訊／中華男籃打出3節好球惜敗　17分輸強敵紐西蘭

快訊／中華男籃夢幻隊拚出好球　半場5分落後緊追強敵紐西蘭

快訊／中華男籃夢幻隊拚出好球　半場5分落後緊追強敵紐西蘭

不敗騎士神話！　蜘蛛人米歇爾飆26分主場喜迎10連勝

不敗騎士神話！　蜘蛛人米歇爾飆26分主場喜迎10連勝

中華水球隊勇奪亞軍　周晏佑兩度奪單場MVP

中華水球隊勇奪亞軍　周晏佑兩度奪單場MVP

恐怖士官長來了！　巴特勒猛砍33分9籃板延長賽撂倒獨行俠

恐怖士官長來了！　巴特勒猛砍33分9籃板延長賽撂倒獨行俠

快訊／中華男籃接棒出擊拚2連勝　紐西蘭召回王牌後衛迎戰

快訊／中華男籃接棒出擊拚2連勝　紐西蘭召回王牌後衛迎戰

綠色三分雨！布朗單場7記三分　塞爾提克笑擁5連勝

綠色三分雨！布朗單場7記三分　塞爾提克笑擁5連勝

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

陳傑憲大哥、父母相繼離世　「千安里程碑」兄姊暖挺：以你為榮

大會開放奪冠噴香檳？台灣婉拒了　曾總：這裡是屬於日職場地

外媒「可能是台灣棒球史上最偉大夜晚」　日本教頭：很難敲出安打

日本隊唯一1人等全場！清宮幸太郎向恩師高國輝道賀　日網友感動

快訊／陳傑憲今晨首發文　送老婆「2個大禮」：我愛妳

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥

2陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

3奪冠沒噴香檳？台灣婉拒有原因

4外媒：可能是台灣棒球史上最偉大夜晚

5清宮幸太郎向恩師高國輝道賀　日網友感動

最新新聞

1中華團隊好　曾頌恩：拿12強要更強

2辰己涼介標記江國豪：等你的手套

3曾豪駒續掌WBC資格賽　蔡其昌：精進計畫有效

4林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

5連2天先發陳柏清澄清「退場沒哭」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

日媒3度追問「臨陣換先發」　曾豪駒：希望金牌戰更精彩

曾頌恩「每次都不覺得輸日本」江坤宇美技連日媒都關注

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊4比0完封日本　陳傑憲激動哭：我們真的做到了

台灣6比9不敵日本　明日冠軍戰再戰！盼止對戰9連敗

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊奪冠那一刻！台中市政府前廣場民眾大歡呼嗨翻

中華隊奪冠！　國旗歌響徹東京巨蛋

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑

台灣奪冠終結日本27連勝神話　蔡其昌哭了：這不是運氣！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366