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中華男籃「夢幻隊」仍不敵紐西蘭　球評點名下階段該補進長人林正

▲中華男籃今日未能擊敗世界男籃排名22位的紐西蘭，以17分之差敗北。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃今日未能擊敗世界男籃排名22位的紐西蘭，以17分之差敗北。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／台北報導

面對世界男籃排名高居第22位的強敵紐西蘭，被視為近年來最佳陣容出擊的中華男籃「夢幻隊」，25日在亞洲盃男籃資格賽第2階段，一度在第3節以1分落後緊咬，但最終仍以17分之差敗北，本階段賽事以1勝1敗作收。知名球評古硯偉就認為，「按照現有陣容，中華隊可能還需要一位本土長人，或許桃園璞園領航猿的林正，在下階段賽事應該納入考慮。」

中華隊在2025亞洲盃資格賽第2階段，大舉補強7位旅外球星，加上7名本土職籃聯賽菁英，以及歸化球員高柏鎧，組成近年來少見之陣容整齊隊伍出擊，首戰在主場以30分之差擊敗香港，今日則是在客場以17分不敵紐西蘭。

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球評古硯偉認為，紐西蘭在日前僅以個位數差距敗給菲律賓，而上個階段中華隊以50分的巨大差距敗給菲律賓，以內容來看，確實此次中華隊整體表現及戰力都有所進步，但也絕對還有能做得更好的地方。

古硯偉舉例，此次是總教練圖齊首次領軍出征FIBA正式國際賽，在教練團的分工，以及和球員的默契、配合度上，當然還有更多進步空間。

事實上，中華隊主帥圖齊今日在對紐西蘭賽後記者會上，也公開表示，「此戰能從落後17分的頹勢追上，代表中華隊確實有一定競爭力，只是我們和紐西蘭的差距確實還很大，這次比賽絕對是很好的學習經驗，讓球員持續努力精進自己。」

另外古硯偉也提到，「按照目前的陣容，在下個階段(資格賽首輪第3階段)中華隊可能還需要本土長人的助陣，例如領航猿的林正，就是值得考慮選進培養的選手。」

至於歸化球員高柏鎧，此戰面對禁區實力雄厚的紐西蘭，全場繳出8分、4籃板、7阻攻，雖然籃板表現不如預期，但單場送出7記麻辣火鍋，也成為亞洲盃資格賽至今單場最高紀錄。

古硯偉認為，「高柏鎧在防守端的整體貢獻，目前看來是符合中華隊需求，不過在進攻方面，教練團或許需要為他量身定做更多禁區單打戰術，才能讓他在進攻端具有更大破壞力展現。」

中華男籃在亞洲盃資格賽首輪第3階段，預計將在明年2月20日主場迎戰菲律賓，2月23日客場再戰香港，屆時也將是能否晉級6取4外卡賽的關鍵戰役。

▲世大運中華男籃高錦瑋、游艾喆、朱雲豪、林正、劉孟竹。（圖／大專體總提供）

▲亞洲盃資格賽第1階段有入選的林正，此次並未進入中華男籃名單。（圖／大專體總資料照）

關鍵字： 中華男籃亞洲盃男籃資格賽盧峻翔阿巴西林正陳盈駿

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