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快訊／神了！單場26抄截　潘辰武創JHBL籃球聯賽首次大四喜數據

▲潘辰武單場26抄截，寫下JHBL聯賽史無前例「大四喜」數據。（圖／取自JHBL IG）

▲潘辰武單場26抄截，寫下JHBL聯賽史無前例「大四喜」數據。（圖／取自JHBL IG）

記者杜奕君／綜合報導

113學年度JHBL國中籃球甲級聯賽預賽，26日寫下驚人紀錄！桃園大成國中主力後衛潘辰武在對上北市永吉國中之戰，寫下單場38分、11籃板、10助攻、外帶「26抄截」，創下聯賽史上首次全能「大四喜」數據，也幫助大成國中以98比68大勝永吉國中。

在籃球賽場，一名球員若能以得分、籃板、助攻、抄截、阻攻等數據，其中3項寫下單場雙位數，就被稱為「大三元」，也是極為全能的數據演出。但若能夠在上述5項數據中，有4項達到單場雙位數，則成為極其罕見的「大四喜」數據。

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過去在世界籃球殿堂NBA賽場，50年來也僅出現4次大四喜數據，至於台灣籃壇包括SBL聯賽以及近年崛起的兩大職籃，都尚未有大四喜數據誕生。

不過今日在台灣JHBL國中籃球聯賽，隸屬大成國中的潘辰武，在對上永吉國中之戰，出賽34分27秒，以31投16中砍下38分，另外還有11籃板、10助攻，外帶驚人的「26抄截」，全場正負值高達+32，也順利幫助球隊以30分之差大勝。

根據JHBL國中籃球聯賽官方社群發文，潘辰武順利寫下JHBL聯賽史上首次大四喜數據，且根據官方資料，潘辰武僅有175公分，能達成這樣的罕見數據表現，更是難能可貴。

▲潘辰武單場26抄截，寫下JHBL聯賽史無前例「大四喜」數據。（圖／取自JHBL IG）

▲潘辰武用超狂數據創下「大四喜」。（圖／取自JHBL IG）

關鍵字： JHBL國中籃球聯賽大四喜潘辰武大成國中

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