布朗森生涯新高17助攻、阿努諾比轟40分　尼克27分打爆金塊主場

記者杜奕君／綜合報導

東、西區雙雄紐約尼克及丹佛金塊26日展開對決，大蘋果軍團明星主控布朗森(Jalen Brunson)不僅砍下23分，還送出生涯單場新高17助攻，加上阿努諾比(OG Anunoby)斬獲全場最高40分，唐斯(Karl-Anthony Towns)30分、15籃板外帶4助攻、3抄截，尼克終場就以145比118攻破金塊主場，拿下近6戰內第5勝。

本季進攻端在聯盟名列前茅的尼克，今日前進丹佛踢館有MVP全能長人「小丑」約基奇(Nikola Jokic)坐鎮的金塊，此戰尼克團隊火力全面放送，特別是主控布朗森有效掌控傳導節奏，尼克半場打完已經以76比53遙遙領先。

此戰尼克團隊火力相當驚人，全場投籃命中率高達60.9％，三分球36投19中命中率也突破5成，全隊共有7人得分上雙，阿努諾比狂砍生涯新高40分，唐斯也貢獻30分、15籃板，加上布朗森全場也傳出生涯新高17次助攻，尼克此戰用進攻徹底打爆金塊。

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連同此戰在內，尼克本季在團隊投籃命中率50.4%、三分球命中率39.8%、場均得分119分，3項進攻數據全數排名高居聯盟第2位。

輸球的金塊吞下近6戰內第4敗，此戰約基奇砍下22分、7籃板、7助攻，主控莫瑞(Jamal Murray)則是20分、4籃板、7助攻，衛斯布魯克(Russell Westbrook)替補砍下全隊最高27分外帶3助攻、2抄截。

▲尼克布朗森單場傳出生涯新高17助攻，串聯團隊打爆金塊。（圖／路透）