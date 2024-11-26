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NBA最強「第4節先生」　厄文轟32分7籃板6助攻射下老鷹

記者杜奕君／綜合報導

在陣中王牌球星唐西奇(Luka Doncic)持續因手腕傷勢缺陣下，達拉斯獨行俠26日作客亞特蘭大老鷹，靠著「第4節先生」厄文(Kyrie Irving)全場轟下32分、7籃板、6助攻全能表現，加上團隊共有4人得分突破20分大關，最終以129比119攻破對手主場，並賞給老鷹3連敗。

此戰獨行俠開賽打來相當不順，首節一度陷入多達13分落後，所幸在哈迪(Jaden Hardy)飆分下，獨行俠攻勢漸有起色，但主場老鷹靠著明星主控楊恩(Trae Young)穿針引線，加上強森(Jalen Johnson)半場就攻下15分，老鷹上半場打完以8分領先。

下半場開打後，獨行俠輪到板凳暴徒汀威迪(Spencer Dinwiddie)開始飆分，末節厄文更是手感復甦大爆發，單節厄文就飆進4顆三分球進帳16分，也順利幫助獨行俠以10分之差逆轉收勝。

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此戰獨行俠以厄文砍下32分、7籃板、6助攻最佳，哈迪23分、3籃板、2助攻、3抄截，汀威迪板凳貢獻22分、3籃板、4助攻。

老鷹此戰進攻端表現不差，全場同樣有5人得分達雙位數，強森砍下全隊最高28分外帶11籃板，楊恩也有18分、16助攻外帶3抄截，不過末節無法抵擋厄文兇猛攻勢，也讓老鷹苦吞3連敗，目前開季至今戰績為7勝11敗。

至於獨行俠則是10勝8敗，目前排在西區第9位，也是團隊近6戰內拿下的第5勝。

▲尼克布朗森、獨行俠厄文。（圖／路透）

▲獨行俠厄文再度化身第4節先生，狂飆32分領軍射下老鷹。（圖／路透）

關鍵字： NBA厄文獨行俠老鷹楊恩Kyrie Irving

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