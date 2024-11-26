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U19籃球聯盟新北鷺江首秀滑鐵盧　林昊緯偶像是艾佛森

▲鷺江林昊緯抄截後發動快攻、復興國小贏球後在場上跳舞慶祝。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲鷺江林昊緯抄截後發動快攻。（圖／U19籃球聯盟提供）

記者杜奕君／綜合報導

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟24日在台北醫學大學進行U12第1組例行賽，新北市鷺江國小迎接本季初亮相，雖以33比48不敵強敵台北市復興國小，適應比賽強度才是目前這支社團球隊的目標。在另一個場地的Taipei Panthers則是以42比26擊敗BIG Ballers，本季4戰全勝。

鷺江其實首節還能領先，次節換上第二陣容後遭到翻盤，落後的壓力讓小朋友進攻綁手綁腳，最終苦追無果，教練張哲維表示，「這不只是我們本季在聯盟的第一場賽事，大家也很久沒有比賽了，還有些選手受傷，表現滿生疏，甚至可以說不在狀況內。」

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由於是社團性質，球隊練習時間不多，更需要比賽培養，「我們是乙組球隊，經驗很重要，尤其是要多打比賽，透過有強度的對戰讓彼此磨合，畢竟平常大家都要唸書，湊在一起打球不容易，上去犯錯也沒關係，人總是從錯誤中學習、成長。」

鷺江林昊緯今天得到全隊最高9分，另有2次抄截，包括一次斷球後快攻上籃，表現精彩，不過其實他以前是巧固球選手，因為球隊解散才轉項，不過他看了看身旁的教練後笑說：「我本來就很喜歡籃球啦，就算球隊沒解散，我應該也會改打籃球。」

林昊緯的父親也是籃球愛好者，從小跟著爸爸打球，他似乎遺傳其「漢草」，在場上總能扛著包夾切入，被壓迫也不會輕易掉球，「爸爸打禁區的，不過他平常跟我打球都會放水。」他笑說。

不過林昊緯的偶像風格跟父親截然不同，是他出生前就離開NBA的傳奇巨星「戰神」艾佛森(Allen Iverson)，當然是透過網路與Youtube欣賞前輩的球技，「他的突破速度很快，一下子就可以穿越全場，很厲害。」

另一場在靜修女中的U13例行賽，Taipei Panthers以42比26擊敗BIG Ballers，張宥嘉攻下全場最高21分，BIG Ballers的朱芃恩還完成另類「雙十」10籃板、10抄截。

「今天給大家打90分！」Taipei Panthers教練陳彥安表示，「通常我們開賽容易輕敵，不過今天小朋友會跟彼此溝通，擋拆處理得很好，替補上來也有做好該做的事。」

Panthers目前拿下4連勝，本季尚無敗績，不過陳彥安並沒有給孩子壓力，「校隊比較要求成績，無論是訓練或管理都相對嚴格，俱樂部講究氣氛要好，主要讓他們自由發揮為主，教練只是在旁協助的角色。」

張宥嘉不僅得分出色，另有6籃板、3助攻、4抄截，表現全面，他賽後表示：「今天就是正常發揮，盡我最大的努力。」

今年升上JHBL名門金華國中，不過張宥嘉認為在聯賽可以多認識朋友，嘗試跟不同的隊友搭配，「知道怎麼打得更團隊一點，雖然在金華還沒比賽，希望可以跟學長們學習、看齊，如果可以出國打球我也會想挑戰看看。」

攻擊欲望強烈的張宥嘉，偶像是NBA達拉斯獨行俠的進攻萬花筒唐西奇(Luka Doncic)，「很欣賞他的球風，得分技巧很多。」

▲鷺江林昊緯抄截後發動快攻、復興國小贏球後在場上跳舞慶祝。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲復興國小贏球後在場上跳舞慶祝。（圖／U19籃球聯盟提供）

關鍵字： U19籃球聯盟

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