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謝亞軒帶Passion Sisters快閃　邀請球迷一同勇闖新莊大富翁

記者杜奕君／綜合報導

為宣傳台灣職業籃球大聯盟（TPBL）熱血賽事，新北中信特攻籃球隊昨日（25日）於主場「新莊體育館」周邊進行宣傳車快閃活動，在中信特攻當家球星「亞喵」謝亞軒的帶領下，加上最具熱情活力的啦啦隊女孩 Passion Sisters 陪同，讓新莊的寒冷冬夜增添溫暖歡樂的氣息！

▲特攻當家球星謝亞軒帶領Passion Sisters掃街。（圖／中信特攻提供）

▲特攻當家球星謝亞軒帶領Passion Sisters掃街。（圖／中信特攻提供）

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本週11月27日、11月30日及12月1日，新北中信特攻將於「特攻基地」新莊體育館進行主場賽事，並舉辦中信證券「搖落！RICHMAN」主題活動，週末兩天更有讓小朋友為之瘋狂的「衝電樂園」，包含最好拍的大桑德地標、最熱鬧的「FUN電遊行」、最精采的舞台劇及故事時間、最好玩的遊戲設施、最豐富的美食市集，以及最熱血的籃球賽事，邀請球迷朋友一同勇闖新莊大富翁，和閃電軍團一起成為大贏家！

中信特攻球星謝亞軒、魏嘉豪、李睿麒、克力斯（Kristijan Krajina），以及啦啦隊女孩 Passion Sisters－Julia、Wendy 昨晚驚喜現身於新莊體育館周邊，搭上宣傳車進行快閃活動，宣傳本週開打的主場賽事，最受球迷喜愛的外援戰力「KK」克力斯更以中文進行口播宣傳，吸引不少民眾目光。

此次宣傳車快閃活動中途停靠中信特攻特約商店－迷客夏新北新莊店，與民眾進行互動，現居於新莊的李姓球迷非常興奮可以巧遇野生特務及女孩，開心分享：「沒想到出門買個飲料也可以遇到野生球員，太幸運了！這週三場比賽的票我都已經買好了，明天也準備帶家人一起進場看『新北內戰』，為中信特攻加油！」

▲特攻當家球星謝亞軒帶領Passion Sisters掃街。（圖／中信特攻提供）
 

關鍵字： 中信特攻謝亞軒克力斯Passion Sisters

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