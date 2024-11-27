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台灣拳后林郁婷參賽資格又遭質疑　體育署長鄭世忠發聲力挺

▲▼巴黎奧運拳擊金牌林郁婷出席《臺灣驕傲 新北榮耀》感恩茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲巴黎奧運拳擊金牌林郁婷，近日參賽資格又受到世界拳總質疑。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷目前正在英國雪菲爾參加世界拳總年終賽，也是她在巴黎奧運奪金之後的第一場國際賽事，但去年底運作的世界拳擊總會（WB，下稱世界拳總）質疑巴黎奧運金牌林郁婷的世界拳總年終賽參賽資格，體育署對此表示遺憾，體育署鄭世忠署長今天也公開呼籲世界拳總擬定安全有效的內控制度，保障選手參賽權益，期盼世界拳總不要重蹈覆轍，走上國際拳總不透明的內控機制及斲傷選手權益的措施。  

體育署事先預判本次參賽可能遇到的狀況，署長鄭世忠指派副署長房瑞文陪同拳擊隊前往英國，也邀請在巴黎奧運期間與國際奧會交涉相當有經驗的中華奧會福祉官陳怡安及拳擊協會秘書長彭俊銘隨團協助。

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鄭世忠強調，林郁婷今年已獲得國際奧會的肯認與力挺，她是女性，符合所有參賽資格，順利參加拳擊女子組的賽事並摘下金牌。但很遺憾，因世界拳總剛成立，尚在摸索各項會務運作機制，因此未能像國際奧會有明確規範政策保障選手權益。

並且世界拳總醫療委員會方面也無完整的資訊保密程序可以保障我方遞交林郁婷完整醫療資訊。更進一步，林郁婷同意在當地接受完整醫療檢查，仍不被世界拳總所接受。為了避免林郁婷受到二度傷害，教練曾自強與拳擊協會秘書長彭俊銘、中華奧會福祉官陳怡安討論之後，決定先主動退出本次賽事。

對此，體育署尊重林郁婷團隊的決定，鄭世忠也請拳擊協會主動接洽世界拳總，希望未來能安排我方拳擊協會醫療委員會林瀛洲醫師在律師陪同下，與世界拳總醫療委員會及法務人員進行面對面的會議。

除了在保密的前提下釐清林郁婷的狀況，也希望協助世界拳總擬定安全有效的內控制度，保障選手參賽權益，期盼世界拳總不要重蹈覆轍，走上國際拳總不透明的內控機制及斲傷選手權益的措施，不僅傷害我國林郁婷選手的參賽權益，也可能導致拳擊運動無法進入2028洛杉磯奧運。

關鍵字： 林郁婷拳擊曾自強台灣拳后世界拳擊總會

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