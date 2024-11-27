好慘！巫師苦吞本季最長12連敗　主場遭公牛19分打爆

記者杜奕君／綜合報導

華盛頓巫師本賽季表現持續疲軟，27日主場面對芝加哥公牛來犯，在當家後衛普爾(Jordan Poole)因為髖屈肌痠痛缺陣情況下，巫師即便開賽首節打來有板有眼，但後續公牛團隊火力大爆發，第2節一波40比18猛攻帶走比賽，最終公牛在7人得分達雙位數情況下，以127比108大勝贏球，也賞給巫師難堪12連敗。

今日風城軍團作客對決巫師，巫師開賽靠著主力前鋒庫茲馬(Kyle Kuzma)領軍出擊，首節打完以29比21壓制公牛。

不過第2節開始，巫師防線逐漸崩盤，公牛群起飆分，後衛懷特(Coby White)以及主力砍將(Zach LaVine)都有所建樹，內線支柱弗塞維奇(Nikola Vucevic)更是令巫師難以招架，上半場打完公牛以61比47逆轉雙位數領先。

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下半場開打後，巫師本季「選秀榜眼」薩爾(Alex Sarr)雖然有所建樹，但零星攻勢無法與公牛團隊火力抗衡，落後比分始終無力縮小，最終公牛就以19分之差大勝。

公牛此戰共有7人得分上雙，以懷特砍下21分、8籃板最佳，弗塞維奇19分、12籃板、4助攻，此戰團隊命中率高達5成，順利拿下近5戰內第3勝。

主場慘敗的巫師方面，庫茲馬拿下全場最高23分外帶7籃板、3助攻、2抄截，薩爾則是砍下20分、7籃板、3助攻、1抄截、1阻攻，但巫師仍苦吞本季最長12連敗，不僅確定在本季NBA盃止步小組賽，目前戰績2勝14敗排名也是全聯盟墊底。

▲巫師慘吞12連敗，持續穩居聯盟墊底爐主。（圖／路透）