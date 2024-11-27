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快訊／中信特攻單場61分慘破聯盟新低　主帥點出4大致命傷

▲新北中信特攻柯南。（圖／TPBL提供）

▲新北中信特攻新洋將柯南首秀拿下15分。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

台籃傳統勁旅新北中信特攻，本季在「黑豹」阿巴西出走挑戰日本職籃後，整體戰力面臨重新洗牌，27日主場面對新北國王之戰，特攻全場團隊命中率25.6%，在48分鐘的比賽僅拿下61分，改寫聯盟新低紀錄。賽後總教練李逸驊點出，「罰球跟快攻低迷，光這兩項掉了快20分，另外本土拿球不敢攻，太依賴洋將，都是輸球關鍵。」

有「閃電軍團」稱號的特攻，過往強勢且流暢的團隊進攻，成為球隊克敵制勝招牌武器，在T1職籃時期也是聯盟常勝軍，也曾拿下聯盟總冠軍殊榮。

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不過本季投入TPBL職籃，特攻流失頭號得分大將阿巴西，加上主控林韋翰持續因膝傷休養，整體陣容及戰力面臨大洗牌，今日對上強敵國王，最終不僅以18分之差敗北，且特攻全場僅拿61分，也寫下聯盟單場新低得分紀錄。

賽後特攻總教練李逸驊就直言，「天氣很冷，手感也很冷，罰球跟快攻就掉了快20分，是今天最大的敗筆，陣容也不斷在更替，要適應默契也需要一段時間。柯南首戰表現非常好，但和練習上還有一段差距，防守將對方分數壓在80分以下，算是還不錯。周末還有兩場主場賽事，希望士氣不要輸掉。」

此戰特攻上半場本土球員僅有李睿騏拿下4分，全場本土陣容也僅拿下29分，李逸驊就點出，「本土球員全場都不敢瞄籃，過分依賴洋將，這也是本土球員需要改善之處。」

特攻此戰選擇註銷每場平均能攻下24分，暫居「聯盟得分王」的捷翼，啟用僅185公分的白人控衛柯南，而他的首秀雖攻下全隊最高15分，但全場15投僅4中，拿手的三分球也只有8投2中。

柯南表示，表現還算可以，今天是我來台的首場比賽，也是我們首次以這個組合去實戰，還有很多能調整，希望周末的兩場比賽能做得更好。」

李逸驊強調，「柯南在身高上比較劣勢，但目前林韋翰還沒回到場上，我們希望他來補上，今天三分球兩成多應該不到平時水準，平常練習時他的命中率都能投到7、8成。」

根據TPBL規章，本季每隊都能有1次註銷洋將後再次登錄的機會，因此目前捷翼雖然被註銷登錄，但未來仍有機會重新登錄上陣。

▲新北國王林書豪、李愷諺、沃許本，新北中信特攻謝亞軒。（圖／TPBL提供）

▲新北中信特攻此戰僅拿61分，創下TPBL職籃單場得分新低紀錄。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 中信特攻TPBL台籃李逸驊柯南

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