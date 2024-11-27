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快訊／TPBL史上最慘！　中信特攻48分鐘僅拿61分破單場新低

▲新北國王林書豪、李愷諺、沃許本，新北中信特攻謝亞軒。（圖／TPBL提供）

▲新北國王林書豪此戰攻下20分、7助攻維持水準。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

因為配合中華男籃徵召培訓，賽程暫停長達16天的TPBL職籃，27日率先恢復開打，在27日周3由「新北德比」展開對抗，由新北中信特攻交手新北國王，此戰特攻團隊上半場命中率僅20％，手感冰冷狀況讓國王在末節一度領先達29分，最終國王79比61贏球，特攻單場僅拿61分，慘破聯盟單場新低得分紀錄。

上一次例行賽已經是11月10日，TPBL職籃為配合2025亞洲盃男籃資格賽，賽程暫停超過兩周後，於今日正式復賽，兩支隸屬新北球隊的特攻與國王交手，進行本季第2度新北大戰。

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兩隊前次交手，特攻在國王多名主力休兵情況下，最終99比98險勝，目前國王戰績3勝2敗排名例行賽第2位，至於地主特攻則是2勝2敗排名第4位。

▲新北國王林書豪、李愷諺、沃許本，新北中信特攻謝亞軒。（圖／TPBL提供）

▲新北中信特攻單場僅拿61分，主力射手謝亞軒全場得分掛零。（圖／TPBL提供）

此戰特攻「開箱」新洋將控衛柯南，目前暫居聯盟得分王的捷翼則被暫時註銷登錄。至於國王防守大鎖李愷諺則重返先發。

開賽國王就在沃許本、林書豪攜手出擊，沃許本連續禁區強攻得手，國王打出18比5優勢開局。反觀地主特攻則是手感低迷，團隊單節24次出手僅命中4球，首節打完國王就以21比12領先。

次節特攻李睿麒以及洋將葛瑞飛、柯南持續搶分，一度縮小差距來到4分，隨後雙方開啟三分球互轟模式，國王靠著林書豪三分彈，以及林書緯中距離得手，隨後林書豪兩次罰球命中，上半場終了國王又拉開39比26領先。

下半場開打後，奧帝又是三分球破網，沃許本持續禁區搶分，隨後林書緯三分彈命中，林書豪籃下得手，一波14比5攻勢，助國王領先來到22分之多。

反觀前兩節團隊命中率僅有兩成的特攻軍團，此節末段總算進攻稍有起色，但3節打完國王仍以58比43穩定領先。

國王在末節開打又是6比0攻勢，隨後國王趁勢領先來到76比47，隨後特攻雖然靠著魏嘉豪外線開火搶分，但最終國王仍以18分之差輕取特攻。

此戰國王全場以沃許本的25分、19籃板最佳，林書豪攻下20分、7助攻，特攻方面則以新洋將柯南的15分最高。

特攻單場僅拿61分創下TPBL職籃單場得分新低，全場團隊命中率僅有25.6%、三分球命中率23.7％，整體進攻火力可說是徹底當機。

▲新北國王林書豪、李愷諺、沃許本，新北中信特攻謝亞軒。（圖／TPBL提供）

▲新北國王防守大鎖李愷諺此戰傷癒歸隊。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL新北中信特攻新北國王林書豪柯南李愷諺台籃

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