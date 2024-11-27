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湖人本季最慘敗出爐！　太陽杜蘭特復出領軍主場27分狂勝

記者杜奕君／綜合報導

因傷休兵7場的太陽王牌球星杜蘭特(Kevin Durant)27日在主場迎戰洛杉磯湖人之役回歸，此戰在「死神」歸隊加持下，太陽3巨頭合體展現威力，除了杜蘭特拿下23分、6籃板之外，布克(Devin Booker)砍下全場最高26分外帶10助攻，加上畢爾(Bradley Beal)也有23分貢獻，太陽以127比100痛宰湖人，也賞給紫金軍團一波3連敗。

本季太陽有杜蘭特在陣時，戰績為8勝1敗，反之則僅有1勝6敗，在杜蘭特缺陣期間，太陽戰績也一路從西區龍頭滑落至賽前的第7位。

所幸杜蘭特今日在小腿傷勢休兵7場後正式回歸，面對老對手詹姆斯(LeBron James)領軍的湖人，此戰太陽開賽就火力全開，不過湖人也靠著禁區支柱「一眉」戴維斯(Anthony Davis)抗衡，半場打完太陽僅以62比60領先。

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不過第3節戰局迅速改變，太陽單節打出36比18的猛烈攻勢，湖人在此節開始還一度逆轉超前，但隨後太陽諸將群起發揮，先是紐基奇(Jusuf Nurkic)禁區強攻得手，布克與杜蘭特雙槍出擊，遠投近切無往不利，隨後歐尼爾(Royce O’Neale)連續三分球命中，太陽此節打完已經手握20分大幅領先。

末節湖人雖然持續嘗試追分，但第3節瞬間崩盤的失分無法有效填補，最終太陽就以27分之差痛宰湖人。

太陽此戰以布克拿下26分、10助攻、1抄截、1阻攻最佳，杜蘭特傷癒歸隊貢獻23分、6籃板，畢爾同樣也有23分進帳，3巨頭重新合體，也幫助太陽終止5連敗。

苦吞3連敗的湖人方面，此戰戴維斯攻下25分、15籃板、5助攻，表現依舊勇猛，詹皇18分、8籃板、10助攻。

值得一提的是，湖人除了苦吞3連敗，近兩戰分別輸給對手25分及27分，單場狂輸27分也是本季至今最慘敗，防守強度明顯出現問題，也成為紫金軍團眼前急需解決之問題。

▲杜蘭特傷癒復出首戰就領軍以27分之差打爆湖人。（圖／路透）

▲杜蘭特傷癒復出首戰就領軍以27分之差打爆湖人。（圖／路透）

關鍵字： NBA太陽杜蘭特詹姆斯詹皇湖人Kevin Durant

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