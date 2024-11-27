運動雲

>

快訊／不定調林郁婷「被打壓」！　鄭世忠：是保護選手主動退賽

▲體育署長鄭世忠親上火線，回應台灣拳后林郁婷參賽資格又遭質疑狀況。（圖／體育署提供）

▲體育署長鄭世忠親上火線，回應台灣拳后林郁婷參賽資格又遭質疑狀況。（圖／體育署提供）

記者杜奕君／台北報導

「台灣拳后」林郁婷近日前進英國雪菲爾參加世界拳總年終賽，也是她在巴黎奧運奪金之後的第一場國際賽事，但去年底展開運作的世界拳擊總會（WB，下稱世界拳總）再度質疑林郁婷參賽資格。體育署長鄭世忠稍早親上火線回應，「強調此次事件不定調為『被打壓』，但會盡快和世界拳總面對面協調，希望制定合理參賽機制，不讓林郁婷參賽權受到影響。」

針對世界拳總再度針對林郁婷的參賽資格提出質疑，林郁婷所屬教練曾自強已經選擇正式退賽，避免林郁庭受到莫須有、不公平言論再度傷害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，體育署長鄭世忠稍早表示，「林郁婷今年已經獲得國際奧運的認可以及力挺，她是女性，符合所有參賽資格，也在巴黎奧運拿下金牌肯定，這點無庸置疑。」

世界拳擊總會（WB，下稱世界拳總）成立後，仍在摸索各項會務運作機制，因此無法像國際奧會這樣完整規範政策，來保障選手權益，世界拳總醫療委員會方面也無完整的資訊保密程序可以保障我方遞交林郁婷完整醫療資訊。

林郁婷同意在當地接受完整醫療檢查，但世界拳總表達無法在這麼短時間內判定，為了避免林郁婷受到二度傷害，教練曾自強與拳擊協會秘書長彭俊銘、中華奧會福祉官陳怡安討論之後，決定先主動退出本次賽事，來避免不必要且混淆視聽的輿情來傷害選手。

鄭世忠強調，「目前會請拳擊協會主動接洽世界拳總，希望未來能安排我方拳擊協會醫療委員會林瀛洲醫師在律師陪同下，與世界拳總醫療委員會及法務人員進行面對面的會議。」

除了在保密的前提下釐清林郁婷的狀況，也希望協助世界拳總擬定安全有效的內控制度，保障選手參賽權益，期盼世界拳總不要重蹈覆轍，走上國際拳總不透明的內控機制及斲傷選手權益的措施，不僅傷害我國林郁婷選手的參賽權益，也可能導致拳擊運動無法進入2028洛杉磯奧運。

鄭世忠也表示，「目前我們不定調此事件是『打壓』，世界拳總剛剛成立，他們還沒準備好，保密程序還沒完備下，對我們的選手權益無法做出保障，因此決定退賽。」

「由我們主動出擊，我方拳擊協會醫療委員會林瀛洲醫師在律師陪同下，與世界拳總醫療委員會及法務人員進行面對面的會議，引導他們制定合理的參賽機制，沒有合理的規範機制，就傷害我們選手的參賽權。」鄭世忠如此說道。

至於何時出發，鄭世忠則表示，「則還要再討論，希望越快越好能在12月進行，目前世界拳總仍在招募會員，因此可能還沒這麼快。但曾自強教練是在保護選手的前提下，作出主動退賽決定。」

▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

▲「台灣拳后」林郁婷。（圖／路透）

關鍵字： 林郁婷鄭世忠體育署世界拳總台灣拳后拳擊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

宇宙人力挺鋼鐵人！　PLG高雄開幕戰海音館開唱

宇宙人力挺鋼鐵人！　PLG高雄開幕戰海音館開唱

湖人本季最慘敗出爐！　太陽杜蘭特復出領軍主場27分狂勝

湖人本季最慘敗出爐！　太陽杜蘭特復出領軍主場27分狂勝

Dame Time再現！　里拉德轟37分12助攻率公鹿狂掃5連勝

Dame Time再現！　里拉德轟37分12助攻率公鹿狂掃5連勝

台灣拳后林郁婷參賽資格又遭質疑　體育署長鄭世忠發聲力挺

台灣拳后林郁婷參賽資格又遭質疑　體育署長鄭世忠發聲力挺

換光光！台北戰神奧利佛走人　預告將有更強洋將加盟

換光光！台北戰神奧利佛走人　預告將有更強洋將加盟

好慘！巫師苦吞本季最長12連敗　主場遭公牛19分打爆

好慘！巫師苦吞本季最長12連敗　主場遭公牛19分打爆

奧運夢碎！湖人明星控衛羅素喊歸化　立陶宛籃協婉拒

奧運夢碎！湖人明星控衛羅素喊歸化　立陶宛籃協婉拒

重罰324萬！　「鷹王」楊恩無故缺席NBA盃遭懲處

重罰324萬！　「鷹王」楊恩無故缺席NBA盃遭懲處

SBL「年度助攻王」即刻救援　呂宗霖加盟台啤雲豹

SBL「年度助攻王」即刻救援　呂宗霖加盟台啤雲豹

NBA開幕戰就手骨折　鵜鶘明星主控莫瑞預告本周回歸

NBA開幕戰就手骨折　鵜鶘明星主控莫瑞預告本周回歸

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

熱門新聞

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

日媒評12強全明星陣容 江坤宇入選最佳游擊手！

一局狂灌8分！台灣U12小將16:0摧毀中國　複賽開紅盤

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒超燃預告！萬人直呼太熱血

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

2郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

3日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

4一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

5日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

最新新聞

1創見棒球種子計畫邁入第九年！

2林郁婷又遭質疑　鄭世忠親上火線回應

3張奕獲日球團探詢！日球迷：12強賽的意義

4總統催婚！郭俊麟單膝下跪「求婚陳冠宇」：他說好

5宇宙人挺鋼鐵人　高雄開幕戰開唱

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366