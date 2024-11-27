快訊／不定調林郁婷「被打壓」！　鄭世忠：是保護選手主動退賽

▲體育署長鄭世忠親上火線，回應台灣拳后林郁婷參賽資格又遭質疑狀況。（圖／體育署提供）

記者杜奕君／台北報導

「台灣拳后」林郁婷近日前進英國雪菲爾參加世界拳總年終賽，也是她在巴黎奧運奪金之後的第一場國際賽事，但去年底展開運作的世界拳擊總會（WB，下稱世界拳總）再度質疑林郁婷參賽資格。體育署長鄭世忠稍早親上火線回應，「強調此次事件不定調為『被打壓』，但會盡快和世界拳總面對面協調，希望制定合理參賽機制，不讓林郁婷參賽權受到影響。」

針對世界拳總再度針對林郁婷的參賽資格提出質疑，林郁婷所屬教練曾自強已經選擇正式退賽，避免林郁庭受到莫須有、不公平言論再度傷害。

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對此，體育署長鄭世忠稍早表示，「林郁婷今年已經獲得國際奧運的認可以及力挺，她是女性，符合所有參賽資格，也在巴黎奧運拿下金牌肯定，這點無庸置疑。」

世界拳擊總會（WB，下稱世界拳總）成立後，仍在摸索各項會務運作機制，因此無法像國際奧會這樣完整規範政策，來保障選手權益，世界拳總醫療委員會方面也無完整的資訊保密程序可以保障我方遞交林郁婷完整醫療資訊。

林郁婷同意在當地接受完整醫療檢查，但世界拳總表達無法在這麼短時間內判定，為了避免林郁婷受到二度傷害，教練曾自強與拳擊協會秘書長彭俊銘、中華奧會福祉官陳怡安討論之後，決定先主動退出本次賽事，來避免不必要且混淆視聽的輿情來傷害選手。

鄭世忠強調，「目前會請拳擊協會主動接洽世界拳總，希望未來能安排我方拳擊協會醫療委員會林瀛洲醫師在律師陪同下，與世界拳總醫療委員會及法務人員進行面對面的會議。」

除了在保密的前提下釐清林郁婷的狀況，也希望協助世界拳總擬定安全有效的內控制度，保障選手參賽權益，期盼世界拳總不要重蹈覆轍，走上國際拳總不透明的內控機制及斲傷選手權益的措施，不僅傷害我國林郁婷選手的參賽權益，也可能導致拳擊運動無法進入2028洛杉磯奧運。

鄭世忠也表示，「目前我們不定調此事件是『打壓』，世界拳總剛剛成立，他們還沒準備好，保密程序還沒完備下，對我們的選手權益無法做出保障，因此決定退賽。」

「由我們主動出擊，我方拳擊協會醫療委員會林瀛洲醫師在律師陪同下，與世界拳總醫療委員會及法務人員進行面對面的會議，引導他們制定合理的參賽機制，沒有合理的規範機制，就傷害我們選手的參賽權。」鄭世忠如此說道。

至於何時出發，鄭世忠則表示，「則還要再討論，希望越快越好能在12月進行，目前世界拳總仍在招募會員，因此可能還沒這麼快。但曾自強教練是在保護選手的前提下，作出主動退賽決定。」

▲「台灣拳后」林郁婷。（圖／路透）