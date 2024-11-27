宇宙人力挺鋼鐵人！　PLG高雄開幕戰海音館開唱

▲鋼鐵人高雄主場開幕戰，請來金曲樂團宇宙人開唱。（圖／鋼鐵人提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃高雄鋼鐵人，將在12月7日至8日舉行本季主場開幕周賽程，地點則為高雄流行音樂中心海音館。鋼鐵人球團27日宣布，7日開幕戰將邀請金曲樂團宇宙人單任開場嘉賓，另外鋼鐵人啦啦隊雅典娜屆時也將連續兩天全員出席，將舉辦簽名會及擊掌會。

鋼鐵人12月7日到8日將於高雄流行音樂中心海音館舉辦「新星燎原 Revive」開幕週，除了首次有籃球賽進軍高流，高雄鋼鐵人更邀請金曲樂團宇宙人擔任12月7日開幕戰的開場嘉賓，為鋼鐵人新賽季主場首戰拉開序幕。

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台灣知名樂團宇宙人至今出道20年 ，以輕快抓耳的放克（Funk）曲風擄獲不少歌迷，入圍多次獎項的宇宙人去年以理想狀態榮獲第34屆金曲獎最佳樂團，並於成軍20週年的今年在北高巨蛋皆辦完演唱會活動。

有趣的是，宇宙人於2022年《理想狀態 The Moment! 高雄場》就曾於海音館開過演唱會，這次再度來到海音館，會帶來什麼小巨蛋等級的演出也令人感到期待。

除了有宇宙人作為開場嘉賓，鋼鐵人啦啦隊雅典娜兩天全員出席，將舉辦簽名會及擊掌會，場內也有許多環廊遊戲等著球迷進場體驗。另外，鋼鐵人也與高雄市政府警察局合作，設立攤位宣導反詐騙，中場遊戲也將讓警民合作完成投籃接力賽，獲勝隊伍也將獲得鋼鐵人周邊好禮。