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TPBL職籃會長遭指控玩「球版」　莊瑞雄嚴正駁斥

▲TPBL職籃會長莊瑞雄。（圖／TPBL職籃提供）

▲TPBL職籃會長莊瑞雄。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃會長，也是現任立法委員莊瑞雄，27日深夜發出聲明稿自清，針對有網友用抖音斷章取義他總質詢片段，指控「自爆玩過球板」的不實指控，要求民眾黨道歉，並下架不實加工圖卡。莊瑞雄強調，身為職籃聯盟的會長，自己也多次宣示要杜絕非法的賭博行為。

莊瑞雄辦公室聲明全文如下：

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有網友用抖音斷章取義我的總質詢片段，指控我「自爆玩過球板」，民眾黨竟然還見獵心喜，拿來大潑政治髒水。

對此，我必須嚴正澄清，有看完整質詢影片就可以知道，我原話說：「我多少也有在玩」，並且舉例現在合法運彩賠率太差（甚至還沒提到還需要串關），導致市場吸引力不足，所以我再接續向卓院長具體反映「合法運彩不好玩，比不過地下球板」！

1. 當天的質詢內容，是針對如何讓合法運動彩券設計更好，以壓制地下博弈的市場及其衍伸的治安問題。為了讓質詢生動且淺顯易懂，卻成為有心人士斷章取義的目標，實屬遺憾並且予以嚴厲的譴責。

2. 身為職籃聯盟的會長，我已多次宣示要杜絕非法的賭博行為，並且我也率領聯盟同仁及球團，拜訪各地檢，建立聯繫機制，並且TPBL聯盟規章也都有明確的規範及懲處辦法。

體育改革路途艱難，但我衷心希望大家能體認並支持合法運彩發展，健全整個台灣的運動環境。少一點惡意中傷，多一點對運動產業的關注，這才是正道！

關鍵字： TPBL莊瑞雄會長球版台籃

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