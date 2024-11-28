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性別風波又讓參賽權受質疑　林郁婷回應：勇於接受未來挑戰

▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

▲「 台灣拳后」林郁婷再次遭受不平等對待，強調會勇於接受未來挑戰。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

赴英國雪菲爾參加世界拳總年終賽，卻再度因性別問題遭到去年底展開運作的世界拳擊總會（WB，下稱世界拳總）質疑的「台灣拳后」林郁婷，在事件發生後終於首度回應，林郁婷表示，「感謝國人支持與鼓勵，不用擔心我，我能承受得住，也會勇於接受未來的挑戰。」

針對世界拳總再度針對林郁婷的參賽資格提出質疑，林郁婷所屬教練曾自強已經選擇正式退賽，避免林郁婷受到莫須有、不公平言論再度傷害。

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體育署也由署長鄭世忠第一時間回應，強調將請拳擊協會主動接洽世界拳總，希望未來能安排我方拳擊協會醫療委員會林瀛洲醫師在律師陪同下，儘速與世界拳總醫療委員會及法務人員進行面對面的會議。

鄭世忠昨日也公開宣示，期盼世界拳總不要重蹈覆轍，走上國際拳總不透明的內控機制及斲傷選手權益的措施，不僅傷害我國林郁婷選手的參賽權益，也可能導致拳擊運動無法進入2028洛杉磯奧運。

林郁婷本人則強調，「拳擊之路我一直都沒有放棄，就是做該做的事，也加上WB是新組織，現在就看教練與政府如何和這個新組織進行溝通。」

林郁婷所屬教練曾自強則表示，「林郁婷從去年到今年，看過了大風大浪，該做的也都做了，郁婷，我希望人生路途中不是進化而已，還有內化，可以讓自己更加成長茁壯。」

關鍵字： 林郁婷拳擊曾自強台灣拳后世界拳擊總會

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