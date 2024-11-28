▲送7萬台幣「純金999金番薯」，海神夯番薯株式會社主題周登場。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

夯番薯株式会社擴大版圖成立「海神分部」，高雄全家海神職業籃球隊12月連兩週主場周，首週12月14、15日夯番薯株式会社社⻑「夯總」將來到高雄巨蛋巡視！海神球員化身分部⻑， #神隊友 進場可獲主題應援摺扇與夯番薯金， 兩週將送出總價值7萬的「純金999金番薯」，每週日賽後抽出一位幸運神隊友將「純金 999」金番薯帶回家！

12月夯番薯株式会社海神分部連兩週賽事，將送出總價值7萬的「純金999金番薯」。每週日賽後抽出一位幸運 #神隊友 獲得「純金 999 金番薯」，只要入場時於票根入場聯背面留下姓名、電話，入場驗票時交給工作人員投入摸彩箱，即可獲抽獎機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

夯番薯株式会社社長「夯總」年度大事，巡視位在高雄巨蛋的「海神分部」，與擔任分部長的海神球員相見歡！胡瓏貿化身法務部部長，吳曉謹公關部部長，于煥亞營業部部長，魏莨哲庶務部部長，布銳克曼海外事業部部長，布浪尼福委會主委。

夯番薯株式会社「海神分部」運動日、採購日擴大舉辦，運動日12月14日、18日熱烈啟動，員工身心健康才能讓会社業績蒸蒸日上。看誰能最快速的將番薯送達目的地。

夯番薯株式会社採購日15日登場，在有限的時間採買準確的生番薯，是夯番薯株式会社採購部的神隊友技能，看誰能精準達成指定的生番薯採買重量，一天五位神隊友，最接近指定克數的神隊友即獲勝。獲勝者獲「生番薯」乙箱帶回家，參加的神隊友也有夯番薯金一套（六款）。